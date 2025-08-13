Chủ biệt thự lộng lẫy ở Cà Mau: Tôi không có 8,3 tỉ nên mới xin chuyển mục đích trước 1 phần 13/08/2025 16:29

(PLO)- Chủ biệt thự ở Cà Mau - ông Hồ An Tập cho biết, sẽ tiếp tục có đơn xin cứu xét, đề nghị địa phương không bắt buộc chuyển mục đích cả phần diện tích nuôi cá, vườn trồng cây...

Sau khi PLO thông tin về việc phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau đang báo cáo xin ý kiến cấp trên về việc cưỡng chế căn biệt thự lộng lẫy ở Cà Mau của ông Hồ An Tập, chủ căn biệt thự này đã có cuộc trao đổi với PV PLO.

Ông Tập cho rằng buộc ông chuyển mục đích sử dụng đất hai ao nuôi cá (gần 700m﻿2﻿) và phần diện tích trồng cây, nhà mồ thành đất ở là vô lý. Ảnh: CTV

+ PV: Ông có suy nghĩ gì về việc phường Tân Thành xin ý kiến cấp trên về việc cưỡng chế biệt thự của ông?

. Ông Hồ An Tập: Tôi rất lo lắng. Biệt thự là toàn bộ tài sản tích góp nhiều năm qua của vợ chồng tôi. Nó là niềm tự hào của gia đình tôi. Nếu căn biệt thự bị cưỡng chế tháo dỡ thì coi như tôi mất tất cả.

+ Ông có bình luận gì về động thái mới đây của phường Tân Thành?

. Có lẽ đó là công việc mà bên thực thi pháp luật phải làm. Tuy nhiên, tôi rất bức xúc vì chính kiến của mình chưa được địa phương lắng nghe một cách đầy đủ và thấu hiểu. Việc áp dụng quy định trong trường hợp này có phần cứng nhắc, thậm chí là chưa đúng.

+ Vậy mong muốn của ông gửi tới chính quyền địa phương là gì?

. Chính quyền địa phương buộc tôi phải chuyển toàn bộ diện tích khuôn viên khu nhà là 2.260m2 là không hợp lý. Diện tích tôi xây dựng biệt thự và văn phòng công ty chỉ có 583,2m2, phần còn lại là đất trồng cây, nuôi cá, nhà mồ, lối đi. Trong đó hai ao nuôi cá có diện tích gần 700m2. Nếu buộc tôi chuyển cả diện tích ao nuôi cá thành đất ở là vô lý.

Ở địa phương có nhiều gia đình có đất rộng như tôi và không phải 100% trong đó là đất ở. Tôi tha thiết mong địa phương cho phép tôi thực hiện như vậy. Khi đó, tôi cam kết sẽ thực hiện ngay, không để kéo dài nữa.

+ Nhưng đây là một trường hợp đặc biệt vì ông vi phạm hành chính, xây dựng trái phép?

. Vi phạm thì tôi đã nộp phạt hành chính rồi. Còn giải quyết hậu quả thì tôi nghĩ phải được công bằng. Tôi hiểu chuyển đổi mục đích lên đất ở là quyền và nghĩa vụ của công dân, sau khi chuyển thì giá trị khu đất sẽ tăng lên nhưng tôi không có đủ 8,3 tỉ đồng để thực hiện nên mới xin chuyển trước phần xây biệt thự và văn phòng công ty.

+ Thời gian qua ông đã nhiều lần thay đổi quyết định, khi thì ông làm hồ sơ xin chuyển mục đích toàn bộ diện tích, khi thì xin chuyển một phần, ông khởi kiện hành chính rồi lại rút đơn. Ông có lý giải gì không?

. Lý do chính là vì việc làm ăn gặp khó khăn, tôi không có đủ tiền làm theo đề nghị của tòa án. Còn việc tôi khởi kiện hành chính rồi lại rút đơn là vì phải nộp nhiều chi phí cho thẩm định giá trị tài sản, tôi không còn khả năng.

+ Sắp tới ông dự định sẽ làm gì?

. Tôi sẽ tiếp tục có đơn xin cứu xét, đề nghị địa phương không bắt tôi chuyển mục đích cả phần diện tích nuôi cá, trồng cây...

Pv; Xin cảm ơn ông!

Khu biệt thự ở Cà Mau tiếp tục trong nguy cơ bị cưỡng chế phá dỡ, trả lại hiện trạng đất nuôi trồng thuỷ sản.

Như PLO đã nhiều lần đưa tin, vụ biệt thự ở Cà Mau của ông Hồ An Tập đã kéo dài gần 3 năm qua. Cuối năm 2022, căn biệt thự này bị chính quyền địa phương phát hiện xây dựng trái phép và buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng đất nuôi trồng thuỷ sản. Chủ căn biệt thự nhiều lần có đơn xin cứu xét. Hiện chính quyền đồng ý cho khu biệt thự được tồn tại, nhưng buộc ông phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thuỷ sản cho toàn bộ diện tích khuôn viên, với số tiền khoảng hơn 8,3 tỉ đồng.