Xin ý kiến về việc cưỡng chế biệt thự lộng lẫy của ông Hồ An Tập ở Cà Mau 12/08/2025 11:11

(PLO)-Biệt thự ông Tập ở Cà Mau lại rơi vào nguy cơ bị cưỡng chế tháo dỡ, trả lại hiện trạng là đất nuôi trồng thuỷ sản.

Ngày 12-8, tin từ Cà Mau cho hay, UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo xin ý kiến cưỡng chế biệt thự ông Tập vì ông này không chịu nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo các Quyết định của UBND thành phố Cà Mau cũ.

Báo cáo này do ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ tịch phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau ký ngày 11-8-2025.

Biệt thự ông Tập. Ảnh CTV

Báo cáo nêu tóm tắt toàn bộ quá trình biệt thự ông Tập bị phát hiện sai phạm. Ngày 21/12/2022, UBND xã Tân Thành (nay là phường Tân Thành) phát hiện ông Hồ An Tập tự ý chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp để xây dựng công trình trái phép.

Sau đó, ngày 09/01/2023, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau đã ra Quyết định số 82/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tập, yêu cầu khôi phục hiện trạng đất đai ban đầu.

Tuy nhiên, quá trình xử lý có nhiều thay đổi. Ngày 15/11/2023, UBND thành phố Cà Mau ban hành Quyết định số 7309/QĐ-SĐBSHB, sửa đổi biện pháp khắc phục hậu quả, cho phép ông Tập giữ nguyên hiện trạng phần diện tích 2.261,58 m² và làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất ở cho toàn bộ diện tích này.

Do ông Tập không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên ngày 20/8/2024, chính quyền ban hành quyết định cưỡng chế (QĐ 4617/QĐ-CCXP). Đến lúc này thì ông Tập nộp hồ sơ xin chuyển mục đích đất.

Ngày 17/9/2024, UBND thành phố Cà Mau chấp thuận cho ông Tập chuyển 2.141,70 m2 đất sang đất ở, với tổng nghĩa vụ tài chính là hơn 8,4 tỷ đồng (bao gồm tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ).

Sau đó, ông Tập không nộp tiền và có đơn xin giảm diện tích chuyển đổi nhưng không được chấp nhận. Ông đã khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án nhân dân tỉnh nhưng sau đó rút đơn kiện vào ngày 16/4/2025.

Mới đây nhất, vào tháng 5/2025, ông Tập lại có đơn xin rút toàn bộ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nhưng cũng không được chính quyền thành phố đồng ý.

Từ diễn biến trên, UBND phường Tân Thành kiến nghị Sở Tư pháp và Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau hướng dẫn: "UBND phường Tân Thành có được thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả biệt thự ông Tập theo Quyết định cưỡng chế 4617/QĐ-CCXP ngày 20-8-2024 hay không? Trường hợp được cưỡng chế thì phường Tân Thành có phải thu hồi Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 17-9-2024 của Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau cũ, về việc cho phép ông Tập chuyển mục đích sử dụng đất..."

Tại báo cáo, Chủ tịch phường Tân Thành cũng nêu rõ "Kiến nghị hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện" việc UBND phường thu hồi Quyết định 407/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau cũ?