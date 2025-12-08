Biển ăn sâu vào làng, 30 hộ dân sống trong nỗi sợ biển nuốt mất nhà 08/12/2025 15:03

Những ngày qua, dọc bờ biển thôn An Hải (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) đang xảy ra tình trạng nước biển xâm thực và sạt lở ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đời sống hàng chục hộ dân sinh sống ven biển.

Bờ kè người dân xây dựng để chống sóng biển đã bị đánh sập, còn trơ trọi trụ bê tông.

Do liên tiếp hứng chịu các đợt mưa bão và triều cường lớn, đoạn bờ biển dài hơn 400m đã bị xâm thực mạnh, khoét sâu vào khu dân cư. Sóng lớn đánh thẳng vào sát tường nhà, cuốn trôi tài sản của 20 hộ dân. Trong khi đó, có khoảng 10 hộ khác đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nếu sạt lở tiếp diễn.

Nhiều tài sản, nhà cửa của người dân dọc bờ biển An Hải bị sóng biển đánh bể nát.

Ông Dương Văn Xuân (76 tuổi, thôn An Hải) cho biết đã sống ở đây từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nước biển cao và xâm thực nghiêm trọng như hiện nay. Trước đó, để giữ đất, ông đã tự xây hai tuyến kè: Một kè bê tông kiên cố trị giá hơn 100 triệu đồng và một kè phụ bằng tre, rọ đá. Tuy nhiên, trận bão vừa qua đã phá sập hoàn toàn tuyến kè phụ, cuốn theo cả cọc tre lẫn đá.

Bờ kè gia đình ông Xuân xây dựng hết cả trăm triệu đồng đã vô dụng khi tình trạng xâm thực càng ngày càng diễn biến phức tạp.

Không riêng ông Xuân, nhiều gia đình trong thôn cũng tự bỏ tiền mua cọc tre, bao tải, đá hộc để dựng kè bảo vệ nhà cửa. Thế nhưng, cách làm thủ công không trụ nổi trước những đợt sóng dữ. Nhiều đoạn kè bị đánh vỡ, mặt biển lấn sâu vào sát sân nhà dân.

Bà Lê Thị Thu Nguyệt cho biết đợt triều cường gần đây đã cuốn trôi toàn bộ phần kè gia đình bà tự làm: “Nước biển còn ập sâu vào khu dân cư, tràn qua nhà đến tận đường đi của người dân, có hộ dân phải chuyển đi nơi khác sinh sống”.

Vào mùa bão, bà Nguyệt phải chạy sang trú tạm nhà hàng xóm có tầng cao để đảm bảo an toàn. Bà mong sớm có tuyến kè kiên cố để bảo vệ đời sống người dân.

Trụ bê tông cũng không chịu nổi sức mạnh của sóng dữ.

Ông Phan Đình Chí - Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, vào cao điểm mưa bão, lực lượng tại chỗ của xã luôn túc trực để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp, hạn chế tối đa rủi ro về tính mạng.

“Trước tình trạng triều cường xâm thực, lấn sâu vào khu dân cư, UBND xã Đông Sơn đã kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan sớm đầu tư tuyến kè chống sạt lở bờ biển thôn An Hải, dài khoảng 420m, kinh phí dự kiến 20 tỉ đồng, qua đó góp phần bảo vệ an toàn nhà ở, ổn định đời sống và sản xuất của người dân” - ông Chí nói.