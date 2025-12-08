Điện lực Quảng Trị băng rừng, vượt suối kéo điện đến 17 thôn, bản vùng hẻo lánh 08/12/2025 11:22

(PLO)- Với sự nỗ lực của Công ty điện lực Quảng Trị và sự đồng lòng của người dân, mục tiêu xóa “vùng trắng điện” tại 17 thôn, bản biên giới đã và đang dần trở thành hiện thực.

Tại các xã Thượng Trạch và Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, việc thiếu điện và thiếu sóng viễn thông luôn là rào cản lớn đối với đời sống người dân, nhất là trong bối cảnh cuộc sống đã chuyển lên môi trường số.

Để xóa dần ‘vùng trắng điện’, Công ty điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đang dốc toàn lực triển khai phương án cấp điện cho 17 thôn, bản lõm sóng, lõm điện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-12-2025 theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cán bộ, công nhân Công ty điện lực Quảng Trị băng rừng kéo điện đến cho người dân vùng sâu, vùng xa. Ảnh: B.T

Kết quả khảo sát cho thấy nhiều bản như A Ky, Cu Tồn, Rìn Rìn, Hôi Rấy, Nước Đắng, Đoòng, Dốc Mây… nằm cách lưới điện trung áp từ 6 km-20 km. Địa hình rừng núi dốc đứng, đường đi chủ yếu là lối mòn, nhiều đoạn phải vượt suối hoặc đi thuyền.

Điều kiện này khiến việc đầu tư điện lưới dài hạn cần nhiều thời gian, trong khi nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và phục vụ trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) là vô cùng cấp thiết.

Trên cơ sở đó, Công ty điện lực Quảng Trị đã lập phương án gồm hai hướng: Kéo điện lưới cho cho 7 bản và sử dụng máy phát điện kết hợp kéo lưới hạ áp tạm thời cho 10 bản còn lại. Tổng mức đầu tư hơn 7 tỉ đồng, cùng chi phí vận hành máy phát ước gần 12 tỉ đồng mỗi năm.

Người dân tại nhiều thôn, bản ở các xã Trường Sơn vui mừng khi ánh điện sáng rực trong đêm tối. Ảnh: B.T

“Nhiều thôn, bản chưa có điện nằm ở địa hình xa cách, hiểm trở nhưng điện là nhu cầu thiết yếu của người dân và là điều kiện để đồng bào hòa nhập với đời sống số, dù phải vận chuyển vật tư bằng xe máy, đi bộ hàng chục cây số hay vượt suối bằng thuyền. Đây vừa là trách nhiệm xã hội, vừa là cam kết của ngành điện đối với đồng bào vùng cao”, ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty điện lực Quảng Trị cho biết.

Để hoàn thành nhiệm vụ, nhiều đội quản lý điện được huy động, trong đó Đội Quản lý điện Bố Trạch đảm nhiệm khối lượng lớn nhất do phần lớn các thôn, bản nằm trong khu vực họ phụ trách.

“Đội Quản lý điện Bố Trạch được giao phụ trách bảy bản trong tổng số 17 bản của phương án. Trong đó, có ba bản được đầu tư kéo điện lưới (Noòng Mới, Nịu, Cờ đỏ), còn lại 4 bản phải triển khai cấp điện bằng máy phát kết hợp đường dây hạ áp tạm thời. Khối lượng công việc rất lớn, địa hình chủ yếu là rừng núi, vận chuyển vật tư vô cùng vất vả. Nhưng anh em đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ để sớm đưa điện về cho đồng bào vùng sâu, vùng biên”, anh Nguyễn Duy Tuyến, Đội phó Đội quản lý điện Bố Trạch cho biết.

Công ty điện lực Quảng Trị nỗ lực vượt mọi khó khăn để kéo điện về cho bà con dân bản. Ảnh: B.T

Theo ghi nhận, để xoá ‘vùng trắng điện’, các đội thi công phải lưu trú nhiều ngày tại hiện trường để dựng cột, kéo dây, lắp công tơ, xây nhà đặt máy phát và hướng dẫn người dân vận hành an toàn. Lực lượng điện lực cũng phối hợp với chính quyền xã để huy động người dân hỗ trợ vận chuyển vật tư, mở đường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai.

“Tại các bản Hôi Rấy, Nước Đắng của xã Trường Sơn, chúng tôi phải đi bộ hơn 10 km xuyên rừng, có đoạn đi thuyền, vật tư phải chia nhỏ để gùi vào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của bà con, ai cũng có thêm động lực. Đến lúc máy phát chạy thử, bóng điện sáng trong nhà, cả đội đều cảm thấy bao mệt nhọc đã được đền đáp”, anh Lê Đức Ngọc, công nhân Đội quản lý điện Đồng Hới chia sẻ.

Bên cạnh thi công, Công ty điện lực Quảng Trị còn tổ chức lắp hệ thống điện trong nhà hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm, hỗ trợ người dân địa phương vận hành máy phát 24/24 giờ. Đồng thời lập hồ sơ kiến nghị Tổng công ty Điện lực miền Trung đầu tư điện lưới lâu dài cho toàn bộ 17 thôn, bản.