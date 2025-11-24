Điện lực Quảng Trị cử 54 người xuất phát trong đêm đến Đắk Lắk 24/11/2025 14:57

(PLO)- 54 công nhân của Công ty điện lực Quảng Trị đã xuất phát trong đêm, tiến về Đắk Lắk nhằm hỗ trợ tỉnh này khắc phục hệ thống lưới điện bị hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra.

Ngay trong tối 23-11, Công ty điện lực Quảng Trị đã cử đội xung kích gồm 54 thành viên, do ông Trần Xuân Công, Phó Giám đốc công ty làm trưởng đoàn khẩn trương lên đường vào tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ khôi phục hệ thống điện sau các sự cố nghiêm trọng do mưa lũ gây ra.

Theo Công ty điện lực Quảng Trị, cùng với đội xung kích, đơn vị còn mang theo đầy đủ vật tư, dụng cụ, xe chuyên dụng nhằm khẩn trương khôi phục hệ thống lưới điện. Đặc biệt là hệ thống điện hạ thế, dây dẫn, hàng loạt công tơ bị hư hỏng nặng do ngập sâu trong nước nhiều ngày.

Đội xung kích điện lực Quảng Trị xuất phát trong đêm, chi viện khẩn cấp cho Đắk Lắk. Ảnh: B.THIÊN

“Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm duy nhất cho đội xung kích lần này là khẩn trương khôi phục cấp điện cho người dân. Đồng thời, quán triệt toàn đội phải đặt an toàn lên hàng đầu, tuân thủ đúng quy trình, tập trung kiểm tra, xử lý, thay thế các thiết bị, đặc biệt là công tơ bị ngập nước, để đảm bảo việc đóng điện trở lại được an toàn tuyệt đối”, ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty điện lực Quảng Trị cho biết.

Cũng theo ông Trung, với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao “nước rút đến đâu, cấp điện đến đó”, đội xung kích của công ty sẽ dốc toàn lực để kiểm tra, sửa chữa và đưa điện trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất, khôi phục đời sống, sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai.