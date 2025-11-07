Điện lực Quảng Trị huy động 2 đội xung kích đến Gia Lai khôi phục điện lưới 07/11/2025 15:07

(PLO)-Để hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục sự cố điện lưới bị hư hỏng do cơn bão số 13, Công ty điện lực Quảng Trị đã huy động hai đội xung kích gồm 67 cán bộ, công nhân cùng nhiều phương tiện chuyên dụng.

Ngày 7-11, Công ty điện lực Quảng Trị, cho biết đã cử hai đội xung kích tham gia hỗ trợ Công ty điện lực Gia Lai khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng nặng nề của bão số 13 (Kalmaegi).

Cụ thể, ngành điện lực Quảng Trị đã huy động hai đội xung kích gồm 67 cán bộ, công nhân cùng 14 xe bán tải và nhiều phương tiện, thiết bị, vật tư thi công chuyên dụng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực bị thiệt hại nặng của tỉnh Gia Lai.

67 cán bộ, công nhân điện lực Quảng Trị được huy động đến Gia Lai để khôi phục lưới điện bị hư hỏng do cơn bão số 13 gây ra. Ảnh: B.T

Theo ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty điện lực Quảng Trị, đây đều là những cán bộ, kỹ sư, công nhân có nhiều kinh nghiệm trong công tác ứng phó, xử lý sự cố thiên tai, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.

“Nhiệm vụ hỗ trợ khôi phục lưới điện tại Gia Lai là trách nhiệm và cũng là truyền thống của ngành điện lực miền Trung. Công ty yêu cầu lực lượng tham gia đội xung kích phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nhanh chóng khôi phục lưới điện, sớm cấp điện trở lại cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng”, ông Trung nhấn mạnh.

Ngay sau lễ xuất quân, hai đội xung kích của điện lực Quảng Trị đã khẩn trương lên đường, dự kiến trong hôm nay sẽ tiếp cận hiện trường và cùng Công ty điện lực Gia Lai triển khai phương án khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất.