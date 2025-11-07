Điện lực Quảng Trị huy động 2 đội xung kích đến Gia Lai khôi phục điện lưới

Ngày 7-11, Công ty điện lực Quảng Trị, cho biết đã cử hai đội xung kích tham gia hỗ trợ Công ty điện lực Gia Lai khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng nặng nề của bão số 13 (Kalmaegi).
Cụ thể, ngành điện lực Quảng Trị đã huy động hai đội xung kích gồm 67 cán bộ, công nhân cùng 14 xe bán tải và nhiều phương tiện, thiết bị, vật tư thi công chuyên dụng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực bị thiệt hại nặng của tỉnh Gia Lai.
Theo ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty điện lực Quảng Trị, đây đều là những cán bộ, kỹ sư, công nhân có nhiều kinh nghiệm trong công tác ứng phó, xử lý sự cố thiên tai, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.
“Nhiệm vụ hỗ trợ khôi phục lưới điện tại Gia Lai là trách nhiệm và cũng là truyền thống của ngành điện lực miền Trung. Công ty yêu cầu lực lượng tham gia đội xung kích phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nhanh chóng khôi phục lưới điện, sớm cấp điện trở lại cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng”, ông Trung nhấn mạnh.
Ngay sau lễ xuất quân, hai đội xung kích của điện lực Quảng Trị đã khẩn trương lên đường, dự kiến trong hôm nay sẽ tiếp cận hiện trường và cùng Công ty điện lực Gia Lai triển khai phương án khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất.
Theo thống kê, đến 7 giờ sáng 7-11, toàn Tổng công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) ghi nhận 427 vụ sự cố lưới điện do ảnh hưởng của bão số 13, trong đó đã khôi phục 53 vụ, còn 374 vụ đang tiếp tục xử lý.
Tổng số khách hàng bị mất điện hơn 1,6 triệu khách, đã khôi phục điện cho 315.016 khách hàng, còn 1.288.612 khách hàng chưa có điện, chiếm 26,1% tổng số khách hàng toàn EVNCPC.