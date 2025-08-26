Điện lực Quảng Trị cử 55 người ra Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện 26/08/2025 19:32

(PLO)- 55 cán bộ, công nhân điện lực Quảng Trị cùng nhiều xe chuyên dụng, thiết bị, vật tư… đã lên đường ra Hà Tĩnh để hỗ trợ khắc phục điện lưới sau bão số 5 Kajiki.

Ngày 26-8, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết đã cử đội xung kích gồm 55 cán bộ, công nhân tham gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục sự cố lưới điện bị hư hỏng do bão số 5 gây ra.

Điện lực﻿ Quảng Trị cử 55 người ra Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục lưới điện sau bão số 5. Ảnh: B.T

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị, sau khi bão số 5 Kajiki đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ đã làm hư hỏng nhiều công trình, tốc mái nhà cửa, cây xanh, cột điện gãy đổ. Trong đó, nhiều khu vực tại Hà Tĩnh, hệ thống lưới điện cũng bị hư hại do cơn bão số 5 gây ra.

Ngay sau khi khôi phục xong lưới điện trên địa bàn Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị khẩn trương cử 55 cán bộ, công nhân cùng nhiều xe chuyên dụng, thiết bị, vật tư, phương tiện thi công để lên đường đến Hà Tĩnh hỗ trợ triển khai nhiệm vụ tại các khu vực bị thiệt hại.

“Đội xung kích gồm những cán bộ, kỹ sư, công nhân có kinh nghiệm trong xử lý sự cố thiên tai, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Công ty đã yêu cầu lực lượng tham gia phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nhanh chóng khôi phục lưới điện, sớm cấp điện trở lại cho người dân” - ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị nói.

Bão số 5 sau khi đổ bộ và càn quét đã làm hư hỏng điện lưới, cùng nhiều trụ điện tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: B.T

Được biết, trong đợt này, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động hơn 200 cán bộ, công nhân viên từ các đơn vị điện lực như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Quảng Trị do Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Khánh trực tiếp chỉ huy sẽ sát cánh cùng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố do bão số 5.