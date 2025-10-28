Ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành lưới điện 28/10/2025 10:45

(PLO)- Việc ứng dụng công nghệ tự động hóa và số hóa dữ liệu giúp việc vận hành lưới điện an toàn, ổn định và nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Theo Công ty điện lực (PC) Quảng Trị, hiện nay toàn bộ 21 trạm 110kV trên địa bàn tỉnh này đã vận hành lưới điện theo mô hình “không người trực”, được điều khiển tập trung qua Trung tâm điều khiển và hệ thống SCADA/DMS. Hơn 1.000 thiết bị trung thế cùng hàng trăm xuất tuyến được giám sát, thao tác từ xa giúp xử lý nhanh sự cố, đảm bảo dòng điện ổn định đến từng hộ dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, cả hai trung tâm điều khiển tại Đồng Hới và Đông Hà đều được trang bị hệ thống SCADA/DMS với khả năng dự phòng cao, vận hành ổn định và an toàn. Các chức năng tự động phát hiện và cô lập sự cố, quản lý cài đặt bảo vệ… đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian khôi phục điện khi có sự cố xảy ra.

Hiện tỉnh Quảng Trị có hai trung tâm điều khiển tại Đồng Hới và Đông Hà. Ảnh: B.T

“Việc đầu tư hệ thống SCADA/DMS là bước ngoặt quan trọng. Các chức năng tự động giúp xác định nhanh điểm sự cố, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho người dân”, ông Vũ Hoài Nam, Trưởng phòng Điều độ PC Quảng Trị cho biết.

Điện lực Quảng Trị hiện không chỉ dừng lại ở giám sát và điều khiển, đơn vị còn ứng dụng nhiều phần mềm chuyên sâu như PSS/Adept, ETAP, EMTP/ATP để tính toán, mô phỏng hệ thống điện, từ đó tối ưu phương án xử lý và giảm thiểu rủi ro vận hành. Các kỹ sư có thể mô phỏng nhiều kịch bản sự cố, đưa ra quyết định nhanh và chính xác dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Đồng thời, công ty cũng phát triển mô hình giả lập Trung tâm điều khiển phục vụ đào tạo, cùng các sáng kiến, đề tài phục vụ vận hành như phần mềm chỉnh định rơ-le, hệ thống giám sát an ninh thông tin, chương trình tự động phát hiện đứt dây dẫn, cảnh báo chạm đất, quá tải, mất pha... Tất cả hướng tới mục tiêu “vận hành an toàn - điều khiển thông minh - quản lý số hóa”.

Cán bộ Trung tâm điều khiển hệ thống điện giám sát trạng thái các thiết bị. Ảnh: B.T

“Hiện PC Quảng Trị đã hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu lưới điện 110kV dùng chung của EVNCPC, khai thác hiệu quả WebGIS để hiển thị sơ đồ mặt bằng lưới điện. Dữ liệu GIS được sử dụng thiết thực trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và phối hợp thi công với địa phương góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch trong quản lý hạ tầng điện lực”, ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty điện lực Quảng Trị nói.

Cũng theo ông Trung, những kết quả này khẳng định năng lực công nghệ và trình độ quản lý vận hành của PC Quảng Trị đã cơ bản tiếp cận được mô hình lưới điện thông minh hiện đại, góp phần cùng Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) thực hiện thành công chuyển đổi số toàn diện trong ngành Điện lực Việt Nam.