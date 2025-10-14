Điện lực miền Bắc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 14/10/2025 09:50

Trong 9 tháng đầu năm 2025, dù miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn, gây thiệt hại cho hệ thống điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Nhiều dự án mới khởi công

EVNNPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành miền Bắc. Các đội xung kích của đơn vị chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, khôi phục cấp điện sớm nhất cho khách hàng, đồng thời bảo đảm điện cho các sự kiện chính trị, lễ hội lớn và cao điểm nắng nóng.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 9 đạt 9,4 tỉ kWh, tăng 15,65% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 9 tháng đạt 80,05 tỉ kWh, bằng 73,5% kế hoạch năm. Tổn thất điện năng duy trì ở mức thấp, đạt 3,7%, giảm 0,09% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,3% kế hoạch. Đến cuối tháng 9, 100% xã và 99,59% hộ dân nông thôn trong khu vực đã có điện lưới quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển vùng sâu, vùng xa.

Nhân viên điện lực hướng dẫn người dân thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, EVNNPC triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Sản lượng điện tiết kiệm tháng 9 đạt 207,46 triệu kWh; lũy kế 9 tháng đạt hơn 1,87 tỉ kWh, chiếm 2,28% sản lượng điện thương phẩm – góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ khách hàng thanh toán điện tử đạt 98,03%, tăng 7,8% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch 3,03%. Doanh thu qua kênh không tiền mặt đạt 99,7%. Hiện 12/17 đơn vị đã hoàn thành 100% việc xóa quầy thu tiền mặt, chỉ còn hơn 1.000 quầy tại các vùng đặc biệt khó khăn ở năm tỉnh miền núi.

Dù điều kiện thi công không thuận lợi, EVNNPC vẫn đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình. Trong 9 tháng, tổng công ty đã đóng điện 54 dự án 110 kV, khởi công 35 dự án mới, trong đó có nhiều công trình trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cấp điện, chống quá tải và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương.

EVNNPC cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, với tám dự án trọng điểm gồm công cụ quản lý lưới điện trên nền GIS, kho dữ liệu tập trung, bộ công cụ phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư – kỹ thuật – vật tư – nhân lực và phần mềm quản lý kế hoạch, dịch vụ điện lực. Sáu nhiệm vụ tự động hóa được triển khai mạnh mẽ như giám sát từ xa trạm biến áp, áp dụng DMS cho lưới điện trung áp, ứng dụng AI trong giám sát hình ảnh, nhiệt độ đường dây, phát triển trạm biến áp kỹ thuật số và giám sát chất lượng điện năng.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNNPC tập trung vào bốn nhiệm vụ chính: nâng cấp hệ thống chăm sóc khách hàng, áp dụng mã vạch quản lý vật tư, chuyển đổi đọc xa dữ liệu công tơ và thí điểm hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI). Công tác an toàn lao động được chú trọng với các nhiệm vụ số hóa biên bản giao ban an toàn, phát triển trò chơi trắc nghiệm và ứng dụng AI trong giám sát hiện trường.

Tất cả hoạt động đều hướng đến mục tiêu xây dựng hạ tầng số hiện đại, tối ưu vận hành, nâng cao năng lực quản trị và cung cấp dịch vụ điện chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả

Phát triển bền vững ngành điện

Bước vào quý IV, EVNNPC tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất – kinh doanh, chuyển đổi số và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các ngày lễ, sự kiện chính trị – xã hội quan trọng.

Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư san tải, cải tạo, nâng cấp lưới điện 110 kV, trung – hạ áp; tăng cường kiểm tra, xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố từ sớm, tối ưu vận hành và giảm tổn thất điện năng. Các giải pháp công nghệ như AI, SCADA, NEMO tiếp tục được ứng dụng trong kiểm tra, phân tích, quản trị sự cố và đánh giá độ tin cậy cung cấp điện.

Nhân viên điện lực miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ.

Các đơn vị chủ động xây dựng phương án ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, bảo đảm khôi phục cấp điện sớm nhất cho khách hàng. EVNNPC cũng kiên quyết xử lý vi phạm hành lang lưới điện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện trong cộng đồng.

Thêm vào đó, EVNNPC đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tăng tốc các dự án GIS, kho dữ liệu tập trung, số hóa công tác đấu thầu và văn phòng; tổ chức đào tạo về AI, phân tích dữ liệu và hợp tác công nghệ với các tập đoàn lớn trong nước. Đơn vị cũng khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp hướng tới sử dụng năng lượng xanh, bền vững.

Những nỗ lực này thể hiện quyết tâm của EVNNPC trong việc xây dựng doanh nghiệp số hiện đại, vận hành thông minh, quản trị tiên tiến, lấy khách hàng làm trung tâm và đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số, phát triển bền vững của ngành điện Việt Nam.