Dòng tộc ở Quảng Trị gìn giữ hơn 100 năm sắc phong của vua Khải Định 29/10/2025 17:29

(PLO)- Hơn 100 năm qua, nhiều thế hệ dòng họ Nguyễn Văn tại xã Bắc Trạch, Quảng Trị đã truyền đời gìn giữ bản sắc phong của vua Khải Định ban chiếu vào năm 1924.

Trải qua hơn 100 năm, nhiều thế hệ con cháu của dòng họ Nguyễn Văn đến nay vẫn truyền nhau gìn giữ bản sắc phong của vua Khải Định vào năm 1924 cho cụ tổ của dòng họ là Đại lang Tôn thần Nguyễn Văn Mưu.

Gìn giữ như "báu vật"

Theo ông Nguyễn Văn Chiến (71 tuổi, nguyên giảng viên Trường Đại học Quảng Bình) – hậu duệ đời thứ 6 của dòng họ, bản sắc phong được vua Khải Định ban cho vị Đại lang Tôn thần Nguyễn Văn Mưu đúng vào đúng dịp "tứ tuần đại khánh" (tức dịp sinh nhật 40 tuổi). Đây là một trong những sắc phong cao quý nhất trong hệ thống phong thần của triều Nguyễn thời bấy giờ.

Ông Nguyễn Văn Chiến và chị Nguyễn Thị Lệ Thanh cầm trên tay bản sắc phong của vua Khải Định ban chiếu cho cụ tổ Nguyễn Văn Mưu. Ảnh: B.THIÊN

“Đây là bản sắc phong độc bản. Con cháu dòng họ Nguyễn Văn luôn ý thức được giá trị lịch sử của bản sắc phong là rất lớn nên hơn 100 năm nay, chúng tôi đã nỗ lực truyền nhau gìn giữ báu vật này dù rất khó khăn, nhất là qua các thời kỳ cải cách phong kiến, chiến tranh, mưa lũ”, ông Chiến chia sẻ.

Cũng theo ông Chiến, với giá trị hiện vật hơn một thế kỷ, bản sắc phong thần Nguyễn Văn Mưu không chỉ là tài liệu giàu tính khoa học, lịch sử, văn hóa và mỹ thuật, mà còn là hiện vật linh thiêng trong đời sống tâm linh, là niềm tự hào to lớn của cộng đồng dân cư và dòng họ Nguyễn Văn tại xã Bắc Trạch. Nó là tài liệu quý giá để tìm hiểu, xác định về nguồn gốc vùng đất trong thời kỳ đầu khai khẩn và lập làng.

Trải qua hơn một thế kỷ gìn giữ qua các đời trưởng họ, bản sắc phong đã phần nào xuống cấp nhưng hiện đã được con cháu đưa đi chứng nhận và phục chế theo tiêu chuẩn tại Viện nghiên cứu Hán Nôm (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Ông Nguyễn Văn Chiến cho biết bản sắc phong được các Trưởng họ thay nhau gìn giữ hơn 100 năm đến ngày nay. Ảnh: B.THIÊN

Nguồn tư liệu lịch sử quý giá

Theo ghi nhận, sắc phong này được viết trên giấy dó với kích thước (dài 1,4m, rộng 0,5m), các họa tiết hoa văn trang trí được bằng nhũ vàng. Bản sắc phong còn tương đối nguyên vẹn về phần chữ Hán và con dấu của vua Khải Định.

Chị Nguyễn Thị Lệ Thanh, hậu duệ đời thứ 7 của dòng họ Nguyễn Văn ở xã Bắc Trạch, bộc bạch: Để hiểu được chính xác nội dung và ý nghĩa của bản sắc phong, con cháu trong dòng họ đã trực tiếp gửi đến Viện nghiên cứu Hán Nôm để được dịch nghĩa, cũng như chứng nhận là bản sắc phong độc bản.

Video 1 dòng tộc ở Quảng Trị gìn giữ hơn 100 năm sắc phong của vua Khải Định.

Cụ thể, bản sắc phong Nguyễn Văn Mưu được vua Khải Định sắc phong vào ngày 25-7-1924 đúng vào dịp tứ tuần đại khánh tiết. Nội dung có nghĩa là sắc chỉ ban cho xã Đặng Đề, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ) thờ phụng người có công khai hoang, lập làng là Đại lang Tôn thần Nguyễn Văn Mưu.

“Theo bản dịch thì ngài Nguyễn Văn Mưu đã tỏ rõ sự linh ứng, được phong tặng Dực Bảo Trung Hưng, Linh Phù Tôn Thần, có nghĩa ông là vị thần có công đóng góp vào sự phát triển hưng thịnh của quê hương, đất nước. Do đó, nhà vua đặc biệt sắc phong cho phép được thờ phụng, mong ơn thần tiếp tục che chở, phù giúp cho nhân dân”, chị Nguyễn Thị Thanh giải thích thêm.

Lăng của Đại lang Tôn thần Nguyễn Văn Mưu tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: B.THIÊN

Nội dung bản sắc phong đã được dòng họ Nguyễn Văn gửi đến Viện nghiên cứu Hán Nôm để xác nhận và dịch nghĩa. Ảnh: B.THIÊN

Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cho biết hiện một số sắc phong đã được lưu giữ tại bảo tàng, một số lưu trữ tại các nhà thờ họ như một di sản văn hóa của địa phương.

Sở luôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, dòng họ cần gìn giữ các bản sắc phong. Do đó, nhiều sắc phong vẫn đang được bảo quản rất tốt, đặc biệt là không xảy ra tình trạng mua bán, trao đổi.

“Các bản sắc phong của các vị vua được lưu giữ đến ngày nay có ý nghĩa rất lớn và góp thêm nguồn tư liệu quý giá trong nghiên cứu về lịch sử văn hóa các làng xã, công lao của các bậc tiền nhân đã mở mang các vùng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, ông Thành chia sẻ.