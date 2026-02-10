Bến xe khách TP.HCM vắng, bên ngoài nườm nượp 10/02/2026 14:28

(PLO)- Bến xe Miền Đông mới có phần vắng khách, song các điểm dừng, cây xăng phía ngoài Quốc lộ 1 lại đông đúc.

Theo ghi nhận của PV PLO, hôm nay đã 23 tháng Chạp, nhu cầu về quê ăn Tết của người dân TP.HCM bắt đầu tăng cao. Các bến xe như Bến xe Miền Đông mới, phường Long Bình và Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp.

Hình ảnh trái ngược giữa bến xe và ngoài Quốc lộ. Ảnh: ĐT

Lượng hành khách vào bến xe có phần đông đúc song chưa được như kỳ vọng. Người dân vẫn còn nhiều lựa chọn khác như đón khách dọc đường, cây xăng, từ đó tạo thành các điểm xe dù bến cóc, gây mất an toàn giao thông. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khó bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Theo ghi nhận của PV, dọc Quốc lộ 1 rất đông người dân TP ngồi, đứng dọc đường đón xe dù.

Đáng chú ý, khu vực bãi xe Thành Công dưới chân cầu vượt Bình Phước (giao giữa Quốc lộ 13 và Quốc lộ 1, phường Hiệp Bình) hoạt động không khác gì một bến xe thu nhỏ.

Tương tự, đoạn Quốc lộ 1 gần ngã tư Linh Xuân - nơi TPHCM cho phép ôtô tuyến cố định dừng đón, trả khách tối đa 3 phút nhằm tạo thuận lợi cho người dân cũng bị biến thành bến cóc.

Nhiều xe khách mang danh xe hợp đồng ngang nhiên tấp vào, bật xi nhan, mở sẵn cửa để chèo kéo khách. Không ít xe dừng đỗ từ 30 phút đến cả giờ để gom đủ hành khách.

Trên Quốc lộ 1 đoạn trước bến xe Lam Hồng (gần cầu vượt Sóng Thần), hàng chục hành khách đứng, ngồi vạ vật ven đường chờ đón xe.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết nhiều ngày nay lượng khách qua bến xe bắt đầu tăng cao. Tuy nhiên lượng khách trên chưa thực sự đạt như kỳ vọng. Nhiều tuyến xe đã rời bến ra chạy bên ngoài.

"Nguyên nhân chính khiến lượng khách sụt giảm là do tình trạng xe dù, bến cóc hoạt động rầm rộ bên ngoài, nhất là trên các tuyến đường dẫn vào bến, khiến hành khách lựa chọn đón xe nhanh -tiện, song tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi bên trong bến xe vắng vẻ, bên ngoài lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Dọc Quốc lộ 1 qua TP Thủ Đức (trước đây), hàng nghìn người dân ngồi, đứng vạ vật ven đường, chờ xe trong cảnh bụi bặm. Như vậy, gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Bến xe cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng xe dù bến cóc hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh trái ngược giữa bến xe và dọc đường:

Bến xe Miền Đông mới ngày 23 tháng Chạp không đông như dự kiến.

Lượng khách qua bến dù cao nhưng không đạt như kỳ vọng.

Một phần do người dân chọn đón xe dọc đường.

Điều đó làm mất mỹ quan đô thị, gây mất an toàn giao thông.

Thay vì bến xe sạch đẹp, người dân chọn đón xe dọc đường.

Xe khách tấp vào đón khách trên Quốc lộ 1 đoạn trước bến Lam Hồng

Xe khách đón khách nườm nượp tại điểm đón cố định.

Khung cảnh lộn xộn ngay trên tuyến đường Quốc lộ huyết mạch.

Người dân hành lý lỉnh kỉnh chờ xe.

Khung cảnh nhếch nhác trái ngược hoàn toàn với trong bến.

Hành khách chờ lên xe ở nhà xe Thành Công.