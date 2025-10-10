'Xe dù, bến cóc' vẫn còn ảnh hưởng đến hoạt động của Bến xe Miền Đông mới 10/10/2025 15:30

(PLO)- Bến xe Miền Đông mới kỷ niệm 5 năm hoạt động với nhiều kết quả tích cực, song vẫn đối mặt thách thức từ tình trạng “xe dù, bến cóc” ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.

Ngày 10-10, Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) tổ chức chương trình kỉ niệm 5 năm đưa vào khai thác vận hành Bến xe Miền đông mới và tri ân khách hàng năm 2025.

Hiện nay, Bến xe Miền Đông mới hoạt động phục vụ các xe trên 70 tuyến đường đi, đến các tỉnh, thành phố trong cả nước với số chuyến bình quân khoảng 400 chuyến/ngày, công suất theo công bố của Sở Xây dựng TP.HCM là 6.120 chuyến/ngày.

Dù có khởi sắc, song thời gian qua tình trạng "xe dù bến cóc" xung quanh bến xe, trên các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1, Xa Lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, đặc biệt tình trạng biến tướng tại điểm đón trả khách tuyến cố định trước Khu chế xuất Linh Trung...vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của bến xe.

Bến xe Miền đông mới là đầu mối giao thông quan trọng.

Ông Nguyễn Hoàng Huy - Giám đốc Ban Bến xe Miền Đông mới cho biết, bến xe sẽ đề xuất phương án kiểm tra, chấn chỉnh hoạt vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, góp phần hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc, xe trá hình hoạt động tổ chức đón, trả khách vào giao nhận hàng hóa không đúng nơi quy định.

Qua 5 năm hoạt động (kể từ 10-10-2020), sản lượng xe xuất bến, hành khách xuất bến và doanh thu của Bến xe Miền Đông mới đều tăng trưởng hàng năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân từ khi thực hiện giai đoạn 2 đến nay là xe xuất bến tăng 198%, hành khách xuất bến tăng 276% và doanh thu tăng 143%.

Dịp này, ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần phấn đấu của tập thể lãnh đạo Tổng công ty SAMCO nói chung, Ban quản lý Bến xe Miền Đông mới nói riêng trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trong suốt giai đoạn 5 năm kể từ khi bến xe chính thức đi vào hoạt động.

Ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị Bến xe Miền Đông mới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tác tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải. Đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ để tối ưu hóa công tác phục vụ, nâng cao trải nghiệm cho hành khách theo phương châm "đã tốt phải tốt hơn nữa".

Song song đó, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc kiểm soát, hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc, nhằm phát huy tối đa hiệu quả khai thác của Bến xe trong thời gian tới.