Các bến xe ở TP.HCM đồng loạt rà soát hoạt động bán vé Tết

Ngày 21-1, trao đổi với PLO, đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết hiện nay nhu cầu mua vé Tết qua bến xe tăng cao khi Tết đang cận kề. Vì vậy, việc đảm bảo vé xe Tết được bán đúng giá vô cùng quan trọng. Bến xe liên tục rà soát các đơn vị trong việc kê khai giá vé Tết.
"Đã có 25/71 đơn vị đã kê khai tăng giá vé Tết. Các đơn vị được tăng từ 40 - 60% giá vé so với ngày thường. Hiện nay, tình trạng xe dù bến cóc, xe đón khách dọc đường không đảm bảo an ninh trật tự, không đảm bảo an toàn đến tính mạng và tài sản của hành khách, vì vậy, chúng tôi khuyến nghị khách hàng mua vé tại quầy, các nhà xe trong bến xe để đảm bảo quyền lợi khách hàng" - đại diện Bến xe Miền Đông mới thông tin.
Tương tự, đại diện Bến xe Miền Đông cũ cũng cho biết hiện bến xe đã có 18 đơn vị kê khai tăng giá bán vé Tết. Qua kiểm tra thường xuyên, bến xe nhận thấy các đơn vị tuân thủ đúng quy định, không có đơn vị nào vi phạm.
Đối với Bến xe Miền Tây, đơn vị này cho biết hiện có 10 đơn vị kê khai tăng giá vé Tết. Trong đó, dự kiến ngày 26 và 27 Tết sẽ là ngày cao điểm người dân về quê ăn Tết.
"Công tác bán vé Tết đúng với giá vé niêm yết được Phòng Điều hành Bến xe thường xuyên theo dõi, rà soát và chấn chỉnh" - đại diện Bến xe Miền Tây thông tin.
Phản ánh đến PLO, một bạn đọc cho biết có nhà xe chạy tuyến TP.HCM - Quảng Ngãi tại Bến xe Miền Đông mới có dấu hiệu tăng giá vé Tết.
Cụ thể, nhà xe này bán vé loại phòng 2 người với giá 2,7 triệu đồng vé/2 người, trong khi vào ngày thường giá 600.000 đồng/người/phòng hoặc 900.000 đồng/phòng/2 người.
Tương tự, một nhà xe khác cũng bán vé Tết giá 1,43 triệu đồng/vé, trong khi giá vé ngày thường chỉ 745.000 đồng/vé.
Trao đổi với PLO, đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết ngay sau khi nhận phản ánh của hành khách về việc nhà xe này bán vé loại phòng 2 người với giá 2,7 triệu đồng vé/2 người, bến xe đã làm việc và xử lý vi phạm hợp đồng đối với nhân viên bán vé thuộc nhà xe này và đề nghị nhân viên bán vé cam kết không tái phạm.
Còn đối với nhà xe bán vé Tết giá 1,43 triệu đồng/vé, trong khi giá vé ngày thường chỉ 745.000 đồng/vé là do vé này đã bao gồm ăn uống.
Qua vụ việc, đại diện Bến xe cho biết đã đề nghị các nhà xe rà soát, chấn chỉnh, xử lý sự việc.