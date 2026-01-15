TP.HCM: Chấn chỉnh nhà xe tuyến Quảng Ngãi tăng giá vé Tết bất thường 15/01/2026 18:33

(PLO)- Nhà xe tuyến TP.HCM - Quảng Ngãi tăng giá vé Tết Nguyên đán sai quy định đã bị chấn chỉnh, xử lý.

Chiều 15-1, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng, thông tin về một số nhà xe tăng giá vé sai quy định dịp Tết Nguyên đán.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng, thông tin về một số nhà xe tăng giá vé sai quy định dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: HÀ THƯ

Theo phản ánh của PV, một số nhà xe chạy tuyến TP.HCM – Quảng Ngãi tại Bến xe Miền Đông mới có dấu hiệu tăng giá. Cụ thể, nhà xe BT bán vé loại phòng 2 người với giá 2,7 triệu đồngvé/2 người, trong khi vào ngày thường, nhà xe này áp dụng mức giá 600.000 đồng/người/phòng hoặc 900.000 đồng/phòng/2 người.

Nhà xe CN bán 1,43 triệu đồng/vé, trong khi giá vé ngày thường chỉ 745.000 đồng/vé.

Về vấn đề này, ông Hợp cho biết mức phụ thu giá vé trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, dao động từ 40% đến 60% tùy khu vực và thời gian nhằm bù đắp chi phí xe chạy rỗng chiều về.

Do đó, các đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn TP.HCM thực hiện kê khai giá vé theo quy định và gửi Sở Xây dựng TP.HCM; đồng thời công khai thông tin về thực hiện kê khai giá vé của các đơn vị này trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định liên tỉnh thuộc Sở Xây dựng địa phương quản lý thì thực hiện kê khai giá vé tại Sở Xây dựng địa phương và thông báo đến hai đầu bến xe (bến xe nơi đi, bến xe nơi đến).

Đối với hai nhà xe mà PV phản ánh được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và thông báo khai thác tuyến.

Theo báo cáo của Bến xe Miền Đông mới, nhà xe CN đã kê khai vé còn nhà xe BT thì chưa.

Vừa qua, Bến Miền Đông mới đã xử lý vi phạm hợp đồng đối với nhân viên bán vé thuộc nhà xe BT và đề nghị nhân viên bán vé cam kết không tái phạm. Đồng thời, đề nghị nhà xe rà soát, chấn chỉnh, xử lý sự việc. Nhà xe đã có quyết định xử lý nhân viên bán vé: kiểm điểm, lập biên bản và ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với cá nhân liên quan, áp dụng hình thức nhắc nhở, hạ bậc lương và tạm thời điều chuyển vị trí công tác.

Bến xe Miền Đông mới đã liên hệ với hành khách để hỗ trợ đặt vé cho hành khách về quê trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.