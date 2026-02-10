Bộ Xây dựng kiểm tra cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước khi thông xe tạm trước Tết Nguyên đán 10/02/2026 14:44

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đi kiểm tra thực địa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để bàn phương án khai thác tạm hơn 35km trước Tết Nguyên đán.

Ngày 10- 2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã kiểm tra thực địa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để bàn phương án khai thác tạm đoạn tuyến dài hơn 35km nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước Tết.

Báo cáo với đoàn công tác Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Dự án 85 cho biết, tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao Long Thành đến dự án thành phần 3 (đoạn TP.HCM) đã hoàn thành toàn bộ 18,2km mặt đường bê tông nhựa, đang tiếp tục thi công hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Dự án thành phần 3 hiện đã xong tuyến chính và đang triển khai trạm cân, khu vực quay đầu xe và trạm thu phí cũng đang được triển khai, dự kiến hoàn thành đồng bộ vào tháng 6 tới.

Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam báo cáo với Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng (áo xanh nhạt) về việc tổ chức thu phí cao tốc. Ảnh: VŨ HỘI

Về việc thu phí khi đưa tuyến cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu vào khai thác, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị nghiên cứu phương án thu phí điện tử không dừng theo hình thức free-flow tại đầu ra là giải pháp kỹ thuật bắt buộc vì điều kiện hiện trường không cho phép lắp đặt barie kiểm soát phương tiện.

Nguyên tắc cao nhất là đảm bảo an toàn giao thông. Khi chưa đảm bảo thì chưa được phép thông xe. Các hạng mục an toàn phải hoàn chỉnh, đầy đủ, rõ ràng để người tham gia giao thông dễ quan sát, dễ nhận diện, lưu thông an toàn, đúng tốc độ, phối hợp chặt chẽ giữa các chủ đầu tư, đơn vị quản lý khai thác và lực lượng chức năng. Ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Để kịp đưa tuyến vào khai thác theo chỉ đạo, VEC kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận bằng văn bản phương án tổ chức thu phí tạm theo hình thức ETC, free-flow, không bố trí barie.

VEC cũng đề nghị Ban quản lý dự án 85 có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tạm tại khu vực tổ chức thu phí, bao gồm biển báo, vạch sơn phân làn, thiết bị thu hẹp làn đường. Đồng thời bố trí nguồn điện, hệ thống chiếu sáng đảm bảo ổn định, an toàn cho quá trình vận hành, đặc biệt trong điều kiện khai thác ban đêm.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến sẽ đưa vào khai thác tạm 35km trước Tết Nguyên đán. Ảnh: VŨ HỘI

VEC chịu trách nhiệm lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí ETC tại các vị trí đầu vào và đầu ra. Tổ chức đấu nối nguồn điện, hệ thống truyền dẫn dữ liệu, bố trí lực lượng trực vận hành 24/24 và thực hiện công tác hậu kiểm, đối soát giao dịch liên tục.

Theo Ban quản lý dự án 85, trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến bố trí ba trạm thu phí gồm trạm tại nút giao Võ Nguyên Giáp (dự án thành phần 1), trạm tại nút giao Tân Hiệp (dự án thành phần 2) và trạm tại khu vực gần nút giao quốc lộ 56 (dự án thành phần 3). Tuy nhiên, hiện nay các trạm thu phí này đều chưa được triển khai. Dự kiến xây dựng lắp đặt phải mất 3 tháng.

Tại buổi kiểm tra thực địa, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị tìm phương án tối ưu nhất để thông xe khai thác cao tốc phục vụ người dân đi lại sớm nhất.