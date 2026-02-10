Từ 1-3, cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho ô tô, tiến tới bỏ tem dán trên kính xe 10/02/2026 14:24

(PLO)- Từ ngày 1-3, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho ô tô.

Cục Đăng kiểm cho biết đã báo cáo Bộ Xây dựng về việc triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, áp dụng từ ngày 1-3.

Theo Cục Đăng kiểm, đây là bước đi phù hợp với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý nhà nước. Việc cấp giấy chứng nhận điện tử giúp giảm thủ tục giấy tờ, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Loại bỏ giấy tờ giả

Theo quy định hiện hành, sau khi kiểm định xe đạt yêu cầu, chủ xe sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định bản giấy. Việc in ấn giấy tờ này làm tăng chi phí cho các cơ sở đăng kiểm. Trong quá trình sử dụng, giấy chứng nhận cũng dễ bị mất, hỏng, phải xin cấp lại, gây phiền hà cho chủ phương tiện.

Để khắc phục những bất cập trên, thời gian qua, Cục Đăng kiểm đã đầu tư xây dựng phần mềm, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ việc cấp giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện kiểm định phương tiện. Ảnh: V.LONG

Giấy chứng nhận điện tử sẽ giúp người dân dễ dàng tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng thuận lợi hơn trong công tác kiểm tra, giám sát.

“Việc này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn góp phần loại bỏ tình trạng sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả. Công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng cũng sẽ thuận lợi hơn nhờ dữ liệu số hóa, đồng bộ” - đại diện Cục Đăng kiểm cho hay.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-3, tất cả cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử.

Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi giấy) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Trên giấy chứng nhận kiểm định sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về phương tiện, thời hạn kiểm định, mức khí thải mà xe đạt được (như mức 3, mức 4…). Đồng thời, giấy chứng nhận có mã QR-code liên kết tới bản điện tử được lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm.

Chủ xe có thể chủ động tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên website của Cục Đăng kiểm, tải về hoặc in ra khi cần thiết.

Đối với công tác kiểm tra, Cục Đăng kiểm cho biết dữ liệu kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng hiện đã được đồng bộ từ hệ thống quản lý của Cục sang cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng. Thông qua trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Xây dựng, thông tin tiếp tục được kết nối với Bộ Công an để tích hợp vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cập nhật theo thời gian thực và xác thực số. Việc triển khai giấy chứng nhận kiểm định điện tử sẽ khắc phục hạn chế này, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.

Trên cơ sở đó, Cục Đăng kiểm đề nghị Bộ Xây dựng có văn bản gửi Bộ Công an, thống nhất việc tích hợp dữ liệu giấy chứng nhận kiểm định vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic. Khi đó, lực lượng chức năng có thể kiểm tra nhanh tình trạng kiểm định của phương tiện thông qua thiết bị điện tử, không cần đối chiếu giấy tờ bản giấy như trước.

Tiến tới bỏ dán tem kiểm định trên kính ô tô

Song song với việc cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử, Cục Đăng kiểm vừa tham mưu Bộ Xây dựng trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm và niên hạn sử dụng xe cơ giới.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bỏ toàn bộ các loại tem đang dán trên kính ô tô.

Từ 1-1-2026, các cơ sở đã bỏ dán tem kiểm định thu phí đường bộ, chỉ còn tem kiểm định. Ảnh: T.NHUNG

Theo dự thảo, từ ngày 1-1-2027, ô tô sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý phương tiện sẽ được thực hiện hoàn toàn thông qua dữ liệu điện tử, kết hợp hệ thống camera AI và các nền tảng số.

Đại diện cơ quan soạn thảo cho biết việc bỏ tem dán giúp giảm chi phí in ấn cho các trung tâm đăng kiểm. Đồng thời, hạn chế tình trạng tem bị bong tróc, hư hỏng hoặc làm giả.

Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát cũng thuận lợi hơn khi lực lượng chức năng khai thác trực tiếp dữ liệu số, không phụ thuộc vào tem dán trên kính xe.

Theo một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, trước đây, việc dán tem trên kính ô tô nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng kiểm định.

Tuy nhiên, dữ liệu về tình trạng đăng kiểm của phương tiện hiện cũng đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống. Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và camera AI, lực lượng chức năng có thể kiểm tra nhanh phương tiện đang lưu thông có còn hạn kiểm định hay không.

“Việc bỏ các loại giấy tờ, tem dán không cần thiết sẽ giúp tinh gọn quy trình, giảm nhân sự tại các trung tâm đăng kiểm, đồng thời giảm phiền hà cho người dân”- lãnh đạo một đơn vị đăng kiểm chia sẻ.