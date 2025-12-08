Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp trên tuyến đường sắt Bắc – Nam 08/12/2025 12:28

(PLO)- Mưa lũ làm nhiều đoạn đường sắt qua Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng hư hỏng nặng, buộc Bộ Xây dựng phải công bố tình huống khẩn cấp để rút ngắn quá trình khắc phục.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt tại các đoạn tuyến đi qua địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo Bộ Xây dựng, từ ngày 6-11 đến 22-11, do ảnh hưởng của bão và mưa lũ kéo dài, nhiều đoạn tuyến đường sắt tại các địa phương trên đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, tại các vị trí Km1123+600 đến Km1139+100, Km1204+200 đến Km1219+742 và Km1337+900 đến Km1339+850 xảy ra sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn chạy tàu cũng như an toàn tính mạng của người và phương tiện tham gia giao thông đường sắt.

Đợt lũ vừa qua khiến ngành đường sắt bị thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: V.LONG

Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng quyết định công bố tình huống khẩn cấp nhằm kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn chạy tàu và sớm khôi phục hoạt động vận tải đường sắt trên tuyến Bắc - Nam.

Với việc công bố tình huống khẩn cấp, ngành đường sắt được phép áp dụng cơ chế đặc thù, bố trí vốn và nhân lực để thi công ngay, khắc phục hậu quả thiên tai mà không cần thực hiện các thủ tục lập hồ sơ, đấu thầu theo quy trình thông thường.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong phạm vi trách nhiệm và theo phân cấp quản lý, khẩn trương triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai trên các đoạn tuyến bị ảnh hưởng.

Trong đó, các đơn vị có trách nhiệm rà soát, đánh giá, xác định cụ thể mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt do tình huống thiên tai gây ra; đề xuất giải pháp sửa chữa phù hợp để khắc phục hậu quả theo đúng quy định.

Cùng với đó, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện công tác khắc phục, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Xây dựng yêu cầu việc tổ chức khắc phục phải được triển khai khẩn trương, đúng trình tự, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và an toàn chạy tàu trong suốt quá trình thi công, sửa chữa. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khối lượng, chất lượng và chi phí thực hiện.