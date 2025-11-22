Sau lũ, đường sắt thiệt hại lớn chưa thể thông tuyến, đường bộ lên phương án khẩn 22/11/2025 15:57

(PLO)- Sau mưa lũ đường bộ và đường sắt thiệt hại vô cùng lớn, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương khẩn trương vào cuộc khắc phục.

Mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ những ngày qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông. Trưa 22-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết nhiều đoạn đường sắt bị hư hại, nền đường bị nước cuốn trôi và thiệt hại vẫn đang được thống kê.

17.500 khách trả vé, thiệt hại hơn 12 tỉ đồng

Về vận tải hành khách, từ ngày 17-11 đến nay, ngành đường sắt phải dừng 41 lượt tàu khách. Số lượng hành khách trả vé lên đến 17.500 vé, tổng số tiền hoàn hơn 12 tỉ đồng. Ngành cũng đã chi khoảng 554 triệu đồng để bố trí suất ăn miễn phí cho hành khách trên các đoàn tàu bị ảnh hưởng.

Trong sáng nay (22-11), 22 hành khách đi tàu SNT2 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 19-11 đã được chuyển tải bằng đường bộ từ ga Tháp Chàm đến ga Nha Trang an toàn.

Do đường sắt Bắc – Nam chưa thể thông tuyến, ngành tiếp tục ngừng chạy tàu SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 22-11 và một số tàu khu đoạn. Trong ngày mai (23-11) tiếp tục ngừng chạy các tàu SE6, SE8, SE5, SE7 xuất phát từ ga Sài Gòn, Hà Nội và tàu khu đoạn Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại.

Nền đường sắt bị cuốn trôi cần nhiều thời gian để khắc phục. Ảnh: CTV

Đối với đường bộ, đại diện Cục Đường bộ cho biết cống ngang Km1339+289 trên Quốc lộ 1 bị xói gây sụt lún nền đường. Toàn bộ làn bên phải rộng khoảng 9m bị sụt tạo thành hố sâu. Đơn vị bảo trì đã tổ chức thi công khắc phục và hiện đã thông xe 1 làn; dự kiến chiều nay mới có thể thông xe bình thường.

Tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận Đà Nẵng và Quảng Ngãi có hai vị trí sạt lở nhưng đã được thông xe một chiều.

Nghiêm trọng nhất là Quốc lộ 27C đoạn đèo Khánh Lê vẫn đang tắc hoàn toàn tại nhiều vị trí như Km43+500, Km47+000, Km65 – Km71 do sạt lở nặng, phương tiện không thể di chuyển. Từ ngày 17-11 đến nay, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa đã cấm phương tiện lưu thông qua tuyến này.

Phương án phân luồng xe đang được áp dụng như sau: Từ Nha Trang đi Đà Lạt: từ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556+00, sau đó rẽ phải vào Quốc lộ 27 đến Km174+00 rồi di chuyển vào cao tốc Liên Khương – Prenn để đến Đà Lạt. Hoặc từ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 26, sau đó nối vào Quốc lộ 27 để lên Đà Lạt.

Tại Km226+700 Quốc lộ 20 (đèo Mimosa) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, sâu khoảng 40m. Hiện địa phương đã phân luồng giao thông qua Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và đường tỉnh 725.

Lãnh đạo Cục Đường bộ nói đã lập đoàn công tác do lãnh đạo Cục làm Trưởng đoàn, trực tiếp có mặt tại các địa phương khu vực Nam Trung Bộ để chỉ đạo khắc phục. Các đơn vị được yêu cầu tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị, sử dụng vật tư dự phòng để sớm thông tuyến; đồng thời xử lý các hư hỏng, thiệt hại trên kết cấu hạ tầng giao thông nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn lưu thông.

Sớm thông đèo Mimosa và huy động chuyên gia ra hiện trường

Trước tình hình giao thông phức tạp do mưa lũ, trưa 22-11, Bộ Xây dựng có công điện yêu cầu Cục Đường bộ chỉ đạo Khu quản lý đường bộ III, IV phối hợp với các Sở Xây dựng liên quan tổ chức trực, phân luồng từ xa. Các đơn vị phải cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn tại vị trí ngập nước, ngầm tràn, đường đứt gãy, sạt lở; chủ động điều tiết và cấm đường ở khu vực nguy hiểm.

Việc thi công khắc phục hậu quả mưa lũ phải chú trọng an toàn cho người, thiết bị và các hạng mục đang thi công, nhất là tại khu vực ngập sâu, sụt trượt.

Đường lên Đà Lạt bị đứt gãy. Ảnh: P.NAM

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu ngành đường bộ thành lập tổ công tác, huy động chuyên gia đến hiện trường hỗ trợ địa phương khôi phục giao thông trong thời gian sớm nhất, nhất là các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Các Sở Xây dựng Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng phải phối hợp đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng chức năng phân luồng từ xa, kiểm tra và cấm đường tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; bố trí phương tiện, thiết bị hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Ban Quản lý dự án 85 được giao phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng và các đơn vị liên quan khảo sát, lập phương án kỹ thuật và thi công khắc phục sự cố đèo Mimosa, bảo đảm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, Cục Đường bộ có công điện yêu cầu các đơn vị từ Huế đến Lâm Đồng tiến hành rà soát các vị trí sạt lở, ngập lụt, lũ quét để có phương án xử lý, phân luồng từ xa; cắm biển báo và biển cấm tạm thời tại các đoạn ngầm tràn, sạt lở, đứt nền đường không bảo đảm an toàn giao thông.

Với các điểm ách tắc lớn, địa phương phải cử lãnh đạo khu quản lý đường bộ và sở liên quan đến hiện trường, huy động tối đa nhân lực, thiết bị để thông xe nhanh nhất.