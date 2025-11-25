Dự kiến thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trong đêm nay 25/11/2025 16:49

(PLO)- Ngành đường sắt dự kiến sẽ khắc phục xong và nối lại chạy tàu trên tuyến Bắc - Nam vào tối nay.

Chiều 25-11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế việc khắc phục hệ thống đường sắt đoạn giữa hai ga Phú Hiệp – Hảo Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngành đang tập trung thi công sửa chữa đoạn đường sắt từ Km 1211 đến Km 1215 (khu gian Phú Hiệp – Hảo Sơn) với ba mũi thi công do các Công ty Cổ phần đường sắt Thuận Hải, Nghĩa Bình và Thanh Hóa đảm trách. Hiện có khoảng 300 công nhân đang khẩn trương thi công tại hiện trường.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy (đội mũ cối xanh đứng giữa) tặng quà cho công nhân thi công. Ảnh: CTV

Đánh giá cao nỗ lực của ngành đường sắt, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu phải phấn đấu thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trong đêm nay. Tại hiện trường, ông đã động viên và tặng quà cho công nhân trực tiếp khắc phục sự cố trên tuyến.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng kiểm tra công tác khắc phục chạy tàu trên tuyến Bắc - Nam.

Dù tuyến dự kiến thông đường tối nay nhưng ngành đường sắt cho biết vẫn tiếp tục hạn chế số lượng tàu khách Bắc - Nam. Theo đó, ngày 26-11, tiếp tục ngừng chạy các tàu SE4, SE5, SE8 trên tuyến Bắc - Nam; đồng thời dừng chạy tàu khu đoạn Đà Nẵng - Sài Gòn. Tàu SNT1 và tàu SE48 xuất phát tại ga Nha Trang cũng tạm dừng chạy.

Đến ngày 27-11, ngành đường sắt dừng tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn và tàu SE21/SE22 xuất phát tại ga Đà Nẵng/Sài Gòn.

Theo ước tính, từ ngày 17 đến 25-11 đã có hơn 25.200 vé tàu được trả lại với tổng số tiền hoàn vé hơn 17 tỉ đồng. Riêng vận tải hàng hóa thiệt hại gần 10 tỉ đồng do không thể lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng.