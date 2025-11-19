Nhiều đoạn ray bị lũ nhấn chìm, đường sắt dừng chạy nhiều tàu khách Bắc – Nam 19/11/2025 09:58

(PLO)- Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường ray bị nước lũ nhấn chìm, ngành đường sắt phải dừng chạy nhiều tàu khách Bắc - Nam.

Sáng 19-11, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết do ảnh hưởng mưa lũ diễn biến phức tạp tại khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt từ ga Nha Trang đến ga Diêu Trì, ngành đường sắt buộc phải ngừng chạy nhiều tàu khách trên tuyến Bắc – Nam trong ngày hôm nay.

Cụ thể, ngừng chạy tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội, tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn và tàu SE21/SE22 xuất phát tại ga Đà Nẵng/Sài Gòn.

Như vậy, hiện ngành đường sắt chỉ duy trì một đôi tàu khách trên hành trình Bắc - Nam.

Nền đường sắt chìm trong nước tại khu vực qua địa phận tỉnh Khánh Hoà.

Trước đó, trong các ngày 17 và 18-11, đã có sáu đoàn tàu khách trên tuyến Bắc – Nam phải dừng chạy do ảnh hưởng mưa lũ.

Ngành đường sắt cho biết hành khách có nhu cầu trả vé sẽ được miễn phí trong thời gian tối đa 30 ngày, tính từ ngày ghi trên vé. Việc trả vé có thể thực hiện trực tuyến trên website dsvn.vn mà không cần đến nhà ga như trước đây. Hệ thống bán vé điện tử sẽ hoàn trả tiền vé vào tài khoản đã sử dụng khi thanh toán.

Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng đối với hành khách mua vé bằng tiền mặt tại nhà ga hoặc đại lý. Với các trường hợp này, hành khách vẫn phải đến trực tiếp nhà ga để làm thủ tục trả vé theo quy định hiện hành.

Một số vị trí trên tuyến đường sắt, đường bộ bị tê liệt do mưa lũ.

Về đường bộ, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ) cho biết tại khu vực đường Hồ Chí Minh đoạn đèo Lò Xo đang có bốn vị trí tắc đường. Dự kiến đến 12 giờ trưa nay mới có thể thông một làn xe.

Đơn vị quản lý cảnh báo thời tiết vẫn tiếp tục mưa, nguy cơ sạt lở rất cao và khuyến cáo các phương tiện chuyển hướng lưu thông theo Quốc lộ 19 và 24 để kết nối giữa đường Hồ Chí Minh khu vực Tây Nguyên với Quốc lộ 1.

Tại khu vực đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, giao thông đã thông xe toàn bộ. Riêng tuyến đường Trường Sơn Đông ghi nhận 12 vị trí tắc đường và đang được các lực lượng khẩn trương khắc phục.

Sáng 19-11, Bộ Xây dựng cũng có công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành đường bộ, đường sắt và Sở Xây dựng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng chủ động triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

Bộ nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với các kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ trước nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt.

Các cơ quan, đơn vị phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp hỗ trợ địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Đồng thời, tập trung khắc phục hậu quả và khôi phục hoạt động hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn ngay sau thiên tai.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khu vực và lực lượng chức năng địa phương xử lý sự cố do mưa lũ gây ra, phân luồng và đảm bảo giao thông thông suốt. Các đơn vị phải kiểm tra, rà soát và cảnh báo ngay những khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất trên các tuyến đường được giao quản lý.

Các địa phương phải chủ động phương án ứng phó khi xảy ra sự cố, bố trí phương tiện và thiết bị để hỗ trợ người dân qua các khu vực ngập lụt, đồng thời nhanh chóng khôi phục hạ tầng giao thông sau thiên tai.