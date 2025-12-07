Cấp nước Thủ Đức: Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 07/12/2025 13:06

(PLO)- Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã có nhiều chương trình hấp dẫn tại Ngày hội Công nghệ số - Thu Duc Digital Day 2025.

Trong Ngày hội Công nghệ số, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức gian hàng tham gia sự kiện này, với các hoạt động cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2025-2030.

Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đánh giá, đây là sự kiện đầu tiên được trình diễn trên tuyến Metro số 1, mở ra không gian trải nghiệm hiện đại và đẳng cấp. Ngày hội là cầu nối giữa khoa học công nghệ và nhịp sống đô thị thông minh, nơi cộng đồng được trải nghiệm, tận hưởng và vui sống cùng công nghệ, góp phần khẳng định vai trò của công nghệ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Vì thế, tại ngày hội, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và Công ty CP Cấp nước Thủ Đức thông qua các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng.

Đồng thời, công ty tận dụng cơ hội ghi nhận các ý kiến, mong muốn của Khách hàng đối với ngành cấp nước, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ Khách hàng ngày một tốt hơn.

Song song, công ty cũng tiến hành tuyên truyền hạn chế sử dụng nước ngầm; SAWACO cảnh báo lừa đảo; Giới thiệu ứng dụng (App) chăm sóc khách hàng của SAWACO.

Bên cạnh đó là phổ biến Tổng đài Chăm sóc khách hàng SAWACO 1900 999 997; Phát tờ rơi hướng dẫn cài đặt và sử dụng App CSKH SAWACO; Khảo sát, đánh giá sự hài lòng khách hàng trên App; tặng quà cho khách hàng cài đặt app.