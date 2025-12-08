CSGT TP.HCM xác minh clip thanh niên bốc đầu xe máy 08/12/2025 16:14

(PLO)- Đại diện Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang nhanh chóng xác minh clip thanh niên bốc đầu xe máy.

Video: CSGT TP.HCM xác minh clip thanh niên bốc đầu xe máy

Lực lượng chức năng đang rà soát, mời những người có liên quan về trụ sở để làm rõ. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip dài 21 giây ghi lại cảnh một nam thanh niên bốc đầu xe máy chở theo người ngồi sau chạy trên đường song hành (đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn cũ).