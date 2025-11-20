Đang bốc đầu xe máy trên phố để 'ra oai' thì gặp ngay cảnh sát 20/11/2025 18:35

(PLO)- Nam thanh niên 16 tuổi đang bốc đầu xe máy "ra oai" trên đường phố ở Hà Nội thì gặp cảnh sát yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra.

Chiều 20-11, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác 141 đã bàn giao vụ việc em NTH (16 tuổi) có hành vi điều khiển xe máy rồi bốc đầu trên phố Đại La (Hà Nội) cho Công an phường Tương Mai để điều tra, xử lý theo quy định.

Sau khi bốc đầu xe máy trên đường phố Hà Nội, NTH được đưa về trụ sở công an để giải quyết.

Trước đó, 0 giờ 10 phút sáng 20-11, em H. (trú phường Tương Mai, Hà Nội) chạy xe máy trên phố Đại La đã có hành vi bốc đầu xe máy (điều khiển xe máy bằng 1 bánh sau). Khi H. đang bốc đầu thì gặp ngay Tổ công tác Y6/141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ điều tuần tra trên tuyến Đại La.

Tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh yêu cầu H dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra cho thấy H. không xuất trình được đăng ký xe và giấy phép lái xe.