Xuất hiện tình tiết mới vụ cái bồn kỳ lạ ở Cà Mau 29/08/2025 20:00

(PLO)- Vụ cái bồn kỳ lạ ở Cà Mau sau khi được phường xác định là không sai thì xuất hiện ngay đơn phản ánh cả bồn và nhà có bồn đều xây dựng trên đất trồng lúa.

Chiều 29-8, ông Đặng Văn Vẹn, Chủ tịch UBND phường Lý Văn Lâm xác nhận đang thụ lý giải quyết đơn phản ánh của dân về việc có 4 ngôi nhà cất trên đất trồng lúa, liên quan vụ "cái bồn kỳ lạ". Ông Vẹn nói: "Tôi đã giao cho một đồng chí Phó chủ tịch phụ trách giải quyết đơn phản ánh này".

Phường Lý Văn Lâm đang thụ lý giải quyết đơn phản ánh 4 căn nhà gần cái bồn kỳ lạ đều xây cất trên đất trồng lúa. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước đó, một số hộ dân ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm phản ánh đến phóng viên PLO về việc vừa phát hiện chẳng những cái bồn kỳ lạ mà kể cả 4 căn nhà ở gần cái bồn kỳ lạ (cả nhà có bồn kỳ lạ trước cửa) đều được xây dựng trên đất trồng lúa. Người dân đã làm đơn phản ánh gửi đến UBND phường Lý Văn Lâm và được cán bộ phường lập biên bản tiếp nhận ngày 1-8-2025.

Như PLO đã phản ánh, người dân ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm (cũ) phản ánh với chính quyền địa phương về việc ai đó đã xây một cái bồn hoa gần kín con đường thôn, gây khó khăn cho vài chục người dân đi làm đồng mỗi ngày. Cái bồn xuất hiện từ tháng 5-2025, dân phản ánh nhiều lần đều không có hiệu quả. Tháng 6-2025, PLO phản ánh "cái bồn kỳ lạ" này. Sau khi phản ánh vài ngày, ai đó xây cái bồn to hơn gấp 4 lần trước khi phản ánh.

Đến tháng 7-2025, UBND phường Lý Văn Lâm cho rằng, việc ai đó xây cái bồn kỳ lạ là không sai. Khi đó, ông Ngô Văn Uy Vũ, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng – Đô thị, UBND phường Lý Văn Lâm nói trên PLO: “Qua kiểm tra, rà soát xác định hộ dân xây cái bồn hoa không phải xây trên đường, mà là xây dựng trên sân của mình, phần đất nằm trong sổ hồng của hộ dân, nên không vi phạm hành chính”.

Sau lý giải này, người dân đã tìm phản ánh giấy chủ quyền của những hộ dân (4 hộ trong đơn phản ánh) đều là đất trồng lúa, trên toàn bộ diện tích giấy chứng nhận. Thông tin này phù hợp với thông tin ông Ngô Văn Uy Vũ đã xác định với phóng viên, khu vực xây dựng cái bồn kỳ lạ không có đường. Hiện trạng nhìn giống đường nhưng thực chất đó là những cái sân bê tông kết nối nhau liền mạch như đường.

Có nghĩa là vụ việc cái bồn kỳ lạ chưa có hồi kết.