Đòi nhà bất thành, cựu chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị giám đốc thẩm 09/09/2025 16:27

(PLO)- Ông Lê Công Nghiệp, cựu chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã gửi đơn đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm bởi theo ông thì hợp đồng mua nhà không bị tẩy xóa như kết luận của tòa.

Ngày 9-9, ông Lê Công Nghiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thông tin cho phóng viên PLO rằng đã gửi đơn yêu cầu đến TAND Tối cao, VKSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án kiện đòi nhà của ông theo thủ tục giám đốc thẩm.

"Hợp đồng mua nhà của tôi không bị tẩy xóa bởi những vết ấy thực chất là một lớp keo chống phai màu mực nước" - ông Lê Công Nghiệp nói với phóng viên PLO.

Vụ án ông Nghiệp kiện đòi lại căn nhà của bác sĩ HTM gây chú ý lớn trong dư luận hai năm qua bởi đồn đoán ông Nghiệp "đòi quà bạn gái"; đồng thời ông Nghiệp từng bị tuyên án cảnh cáo vì phạm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để trục lợi, có liên quan đến căn nhà này (năm 2004).

Phóng viên PLO từng phỏng vấn và được ông Nghiệp trả lời bác sĩ M không phải "cố nhân" của ông như một số người đồn đãi. "Bà ấy là hàng xóm thân thiết với gia đình tôi" - ông Nghiệp khẳng định.

Ông Nghiệp cho rằng, căn nhà 28 Phan Bội Châu, TP Cà Mau là của ông, đã mua, có hợp đồng rõ ràng với Công ty dịch vụ thương mại Minh Hải. Do bà M là hàng xóm thân thiết, không có nhà ở nên ông cho ở nhờ, nay bà Minh mất, ông đòi lại nhưng cháu bà M là ông Phan Văn Đăng không trả nên ông kiện. Trong khi đó, bị đơn Phan Văn Đăng khẳng định căn nhà là của bà M mua, không phải của ông Nghiệp.

Chứng cứ mạnh nhất của ông Nghiệp là bản hợp đồng mua căn nhà 28 Phan Bội Châu, có công chứng. Phía bị đơn Phan Văn Đăng đưa ra cơ sở là lời khai của ông Nghiệp, bà M, trong vụ án hình sự xử cảnh cáo ông Nghiệp năm 2004. Nội dung các lời khai này là ông Nghiệp, bà M từng khai là sau khi bà M quyết định ở lại Cà Mau, ông Nghiệp đồng ý bán lại căn nhà này cho bà M để ở, sở hữu.

Tại các phiên tòa, đại diện phía Công ty dịch vụ thương mại Minh Hải (cũ) đều xác định không có hồ sơ bán căn nhà này cho ông Nghiệp, mà có hồ sơ từng bán cho bà M.

Tháng 4-2024, TAND TP Cà Mau tuyên ông Nghiệp được hưởng hơn 2,7 tỉ đồng do căn nhà là tài sản chung. Xử phúc thẩm (tháng 9-2024), TAND tỉnh Cà Mau hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Xét xử sơ thẩm lần 2 (đầu năm 2025), TAND TP Cà Mau một lần nữa tuyên chia ông Nghiệp hơn 2,7 tỉ đồng. Xét xử phúc thẩm (ngày 6-8-2025), TAND tỉnh Cà Mau bác toàn bộ yêu cầu của ông Nghiệp, với lý do "hợp đồng mua nhà có công chứng mà ông Nghiệp cung cấp có dấu hiệu tẩy xóa và không đủ cơ sở để kết luận tính xác thực".