Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM 09/10/2025 11:39

(PLO)- Đoàn kiểm tra công tác tổ chức đại hội của Thường trực Thành ủy TP.HCM do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đã có buổi khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, chính thức diễn ra từ 13 đến 15-10.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 9-10, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Đoàn khảo sát còn có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Đi cùng đoàn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các thành viên Tiểu Ban văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra khu vực hội trường chính, các khu vực bố trí phòng thảo luận tổ và các khu triển lãm phục vụ đại hội.

Sau đó, đoàn công tác làm việc với các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra khu vực hội trường chính, các khu vực bố trí phòng thảo luận tổ và các khu triển lãm phục vụ đại hội. Ảnh: SGGP

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết Trung ương đánh giá cao khâu chuẩn bị đại hội của TP.HCM, như việc chuẩn bị tổ chức chuyến tham quan vào ngày 12-10 cho các đại biểu chính thức; tổ chức phản hồi, truyền tải không khí chung từ các điểm cầu về đại hội.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I diễn ra vào ngày 13-10. Cả ngày 14-10 và buổi sáng 15-10, đại biểu tham dự đại hội phiên chính thức và bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã thông báo triệu tập 550 đại biểu tham dự đại hội, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Mỗi đại biểu mang theo một máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến đại hội.

Đại hội sẽ dùng app để xem tài liệu, ý kiến thảo luận, ứng dụng robot để điểm danh đại biểu tham dự. Ảnh: SGGP

Điểm mới của đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với bốn điểm cầu, gồm điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TP.HCM và ba điểm cầu tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), đặc khu Côn Đảo, qua đó phản ánh tâm tư, ý kiến của người dân để truyền tải đến đại hội.

3 đoàn đại biểu tham quan các công trình, mô hình tiêu biểu

Trước khi khai mạc đại hội, vào ngày 12-10, đoàn đại biểu sẽ trải nghiệm tuyến Metro số 1, dâng hương, dâng tưởng nhớ công ơn của các vua Hùng tại Đài tưởng niệm các Vua Hùng.

Ngay sau đó, 12 tổ đại biểu sẽ chia thành ba đoàn tham quan. Cụ thể, đoàn thăm khu vực Bình Dương (cũ) sẽ trải nghiệm, hệ thống giao thông và hạ tầng công nghiệp của khu vực Bình Dương, với các mô hình thành công như Khu Công nghiệp VSIP, Mỹ Phước, Khu liên hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Dương; tập đoàn Becamex. Tham quan nhà máy của Công ty sữa Việt Nam Vinamilk.

Đoàn tham quan khu vực TP.HCM (cũ) sẽ tham quan hai công trình tiêu biểu là Công ty cổ phần Tập đoàn VNG và Bảo tàng lịch sử TP.HCM.

Đoàn thăm khu vực Bà Rịa- Vũng Tàu (cũ) sẽ tham quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân; cảng Gemalink - cảng container nước sâu hiện đại hàng đầu khu vực; công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ - Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.