Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM tham quan, tìm hiểu công nghệ 12/10/2025 12:39

Sáng 12-10, sau khi trải nghiệm tuyến Metro số 1, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đi tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tiêu biểu trên địa bàn TP.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu tham quan công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam- Tập đoàn VNG. Ảnh: THUẬN VĂN

12 tổ đại biểu chia thành ba đoàn tham quan tại ba khu vực. Tại khu vực TP.HCM cũ, tổ đại biểu 1-2-3-4 đã tham quan Công ty CP Tập đoàn VNG- đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân ở TP.HCM.

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại tập đoàn VNG. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Tập đoàn VNG là một trong bốn kỳ lân công nghệ lớn của Việt Nam. Ông Dương Anh Đức mong các kỹ sư công nghệ đang làm việc tại đây sẽ có điều kiện để phát huy tiềm năng, đưa tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chia sẻ tại buổi tham quan. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Dương Anh Đức, việc ứng dụng AI để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công việc là mục tiêu mà TP hướng đến. Qua chuyến thăm, ông Dương Anh Đức mong các đại biểu sẽ học hỏi kinh nghiệm để triển khai công việc hằng ngày một cách khoa học, bài bản, hiệu quả.

Đoàn đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về hoạt động, mô hình của công ty. Ảnh: THUẬN VĂN

"Sau đại hội, trách nhiệm của mỗi đại biểu là phải triển khai nghị quyết Đại hội một cách hiệu quả nhất, sớm nhất, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, cùng chung sức đưa TP phát triển bền vững với trách nhiệm hết sức cao cả"- ông Dương Anh Đức nói.

Đại biểu tham dự Đại hội đảng bộ TP.HCM cùng dự buổi tham quan, chia sẻ từ lãnh đạo tập đoàn. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, chia sẻ chuyến tham quan thực tế giúp đại biểu có nhận thức sâu sắc hơn về các doanh nghiệp, các giá trị, giải pháp mà doanh nghiệp đang mang đến cho cộng đồng, trong quá trình phát triển dịch vụ công; đại biểu cũng sẽ có thêm chất liệu cho công việc của mình.

TP.HCM xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cùng với kinh tế tư nhân sẽ là hai động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ tới. TP.HCM sẽ triển khai các giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa định hướng chiến lược này, từ đó tạo sức bật mới cho mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đoàn đại biểu chụp hình kỷ niệm sau chuyến tham quan. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự thảo Báo cáo chính trị của TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 nêu rõ TP.HCM sẽ phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế, khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng...

Cùng đó, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, tháo gỡ các rào cản về đất đai, tín dụng, quy hoạch, thủ tục... nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội; tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách vượt trội hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực sản xuất. Cùng đó, đẩy mạnh đầu tư cho khoa học- công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...