4 điểm cầu truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

Chiều 11-10, Thường trực Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác đã kiểm tra và tổng duyệt chương trình đại hội, chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TP.HCM đã đến kiểm tra các khu vực trưng bày triển lãm phục vụ đại hội; tổng duyệt chương trình đại hội và chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc đại hội... tại Học viện Cán bộ TP.HCM.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13-10 đến ngày 15-10. Phiên trù bị diễn ra vào ngày 13-10. Đại hội chính thức khai mạc sáng ngày 14-10 với 550 đại biểu được triệu tập, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định. Phiên bế mạc diễn ra vào sáng 15-10.
Đại hội được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TP.HCM, phiên khai mạc đại hội lần này được truyền tới bốn điểm cầu: UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, nhằm ghi nhận ý kiến của nhân dân tại các cơ sở đảng.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng đã có công văn gửi đảng ủy 4 phường về việc phối hợp, hỗ trợ Đài Truyền hình TP.HCM triển khai cầu truyền hình trực tiếp về Đại hội.
Trong khuôn khổ đại hội, TP.HCM tổ chức Triển lãm quy mô lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc nhóm công nghệ chiến lược.
Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM triển lãm khu vực trải nghiệm số với hai chủ đề. Trong đó, khu vực triển lãm không gian công nghệ số có chủ đề: Chính quyền TP.HCM - Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu đồng bộ - Một dịch vụ liền mạch. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): TPHCM – Tiên phong chính quyền số, ứng dụng AI phục vụ mọi người dân.
Ngoài ra, còn có Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với hình thức vật thể và trực tuyến. Các tài liệu, hình ảnh, video về Bác Hồ được đăng tải và kết nối với bản đồ 3D của các bảo tàng. Các không gian văn hóa vật lý tại học viện, bao gồm tủ sách tư tưởng Hồ Chí Minh và các không gian triển lãm hình ảnh, sách về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ.
Triển lãm báo chí chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM
Trong khuôn khổ đại hội, Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM cũng tổ chức Triển lãm thành tựu Báo chí – Xuất bản nhằm giới thiệu và tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của các cơ quan báo chí, đơn vị xuất bản Trung ương và TP.HCM, thể hiện vai trò đồng hành của báo chí – xuất bản cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM.
Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền Báo chí - Xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.
Nhiều cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM đã phát hành các ấn phẩm chuyên đề đặc biệt chào mừng đại hội, thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí đổi mới và niềm tin hướng về đại hội.
Nhiều mô hình tòa soạn hội tụ, hệ thống dữ liệu số và công nghệ phát thanh – truyền hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu, giúp khách tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất tin tức hiện đại.
Những không gian này cho thấy sự đổi mới sâu sắc trong cách thức làm báo từ khâu thu thập thông tin, xử lý dữ liệu đến sản xuất nội dung đa nền tảng, đáp ứng xu thế truyền thông số toàn cầu.
Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá mỗi ấn phẩm, mỗi không gian trưng bày là một câu chuyện về đổi mới, về cách ngành văn hóa - truyền thông góp phần làm giàu bản sắc TP.HCM, đưa tri thức và thông tin đến gần hơn với công chúng.