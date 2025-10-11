4 điểm cầu truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I 11/10/2025 21:16

(PLO)- Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TP.HCM, phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I được truyền tới bốn điểm cầu.

Chiều 11-10, Thường trực Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác đã kiểm tra và tổng duyệt chương trình đại hội, chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TP.HCM đã đến kiểm tra các khu vực trưng bày triển lãm phục vụ đại hội; tổng duyệt chương trình đại hội và chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc đại hội... tại Học viện Cán bộ TP.HCM.



Đoàn công tác Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13-10 đến ngày 15-10. Phiên trù bị diễn ra vào ngày 13-10. Đại hội chính thức khai mạc sáng ngày 14-10 với 550 đại biểu được triệu tập, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định. Phiên bế mạc diễn ra vào sáng 15-10.

Đại hội được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TP.HCM, phiên khai mạc đại hội lần này được truyền tới bốn điểm cầu: UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, nhằm ghi nhận ý kiến của nhân dân tại các cơ sở đảng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng đã có công văn gửi đảng ủy 4 phường về việc phối hợp, hỗ trợ Đài Truyền hình TP.HCM triển khai cầu truyền hình trực tiếp về Đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh kiểm tra công tác chuẩn bị bên ngoài hội trường. Ảnh: THANH THÙY

Trong khuôn khổ đại hội, TP.HCM tổ chức Triển lãm quy mô lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc nhóm công nghệ chiến lược.

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM triển lãm khu vực trải nghiệm số với hai chủ đề. Trong đó, khu vực triển lãm không gian công nghệ số có chủ đề: Chính quyền TP.HCM - Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu đồng bộ - Một dịch vụ liền mạch. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): TPHCM – Tiên phong chính quyền số, ứng dụng AI phục vụ mọi người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP Đặng Minh Thông (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy (ngoài cùng bên phải) và Phó Giám đốc Sở VHTT Nguyễn Ngọc Hồi tham quan các gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh: THANH THÙY

Ngoài ra, còn có Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với hình thức vật thể và trực tuyến. Các tài liệu, hình ảnh, video về Bác Hồ được đăng tải và kết nối với bản đồ 3D của các bảo tàng. Các không gian văn hóa vật lý tại học viện, bao gồm tủ sách tư tưởng Hồ Chí Minh và các không gian triển lãm hình ảnh, sách về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ.