Nhà giàn DK1/10 cấp cứu ngư dân bị tai nạn trong lúc thu cào đánh bắt trên biển 22/02/2026 19:02

(PLO)- Tổ quân y của Nhà giàn DK1/10 tiến hành sơ cứu ban đầu cho một ngư dân bị tai nạn trong lúc khai thác, đánh bắt trên biển; sau đó cấp thuốc, hướng dẫn thuyền trưởng đưa người bị nạn về cơ sở y tế gần nhất tiếp tục điều trị.

Chiều 22-2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, Nhà giàn DK1/10 nằm trên Bãi cạn Cà Mau thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân vừa cấp cứu, sơ cứu một ngư dân bị tai nạn khi khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, Nhà giàn DK1/10 nhận được tín hiệu thông tin cấp cứu từ tàu cá số hiệu BT 93535 TS và BT97903TS đang khai thác tại khu vực biển cách Nhà giàn khoảng 3 hải lý về việc có ngư dân gặp nạn cần hỗ trợ.

Hai tàu cá BT93535 và BT97903 cập Nhà giàn nhờ hỗ trợ cấp cứu ngư dân.

Theo đó, tàu cá số hiệu BT 93535 TS do ông Phan Công Nhận, làm thuyền trưởng cùng đi trên tàu có 22 thuyền viên. Trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển một ngư dân là anh Trần Văn Quý (41 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) đã bị tai nạn do dây rulo kéo cào đôi bị đứt va đập vào người trong quá trình thu cào.

Sau khi được hướng dẫn, 2 tàu cá đã cập Nhà giàn để được hỗ trợ. Tổ Quân y tiếp cận và tiến hành cấp cứu sơ cứu ban đầu cho anh Quý. Theo ghi nhận, anh Quý bị thương ở vùng đầu và gãy vị trí 1/3 dưới cẳng chân phải. Ngay sau đó Tổ quân y Nhà giàn đã tiến hành lau rửa, băng bó vết thương, băng nẹp cố định chân bị gãy cho anh Quý.

Quân y nhà giàn tiếp cận và vệ sinh, băng bó chân cho nạn nhân.

Đồng thời Tổ Quân y cũng tiến hành các biện pháp truyền dịch, gây tê, khâu vết thương, kháng sinh giảm đau. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, anh Quý đã tỉnh táo nhận biết, sức khỏe dần ổn định.

Tiếp đó, Tổ Quân y của Nhà giàn DK1/10 đã tiến hành cấp thuốc, hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá BT 93535TS nhanh chóng cơ động về cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.