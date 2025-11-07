Nhà hát Trần Hữu Trang diễn vở 'San hô đỏ' về chiến sĩ Nhà giàn DK1 tại Vùng 2 Hải quân 07/11/2025 22:16

(PLO)- Tại Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn, TP.HCM), Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn vở 'San hô đỏ' kể về người chiến sĩ Hải quân công tác trên nhà giàn DK1 với phẩm chất kiên cường, luôn vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tối 7-11, tại xã Long Sơn, TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở VH-TT TP. HCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn vở cải lương “San hô đỏ”. Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng “Những ngày Văn học - Nghệ thuật” năm 2025 của TP.HCM.

Tham dự, theo dõi vở diễn có Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP. HCM; Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cùng hơn 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 2 Hải quân và 50 cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân xã Long Sơn.

Một cảnh trong vở diễn “San hô đỏ” diễn ra cảnh các chiến sĩ Hải quân công tác tại nhà giàn DK1

Vở Cải lương “San hô đỏ” của tác giả Trịnh Bích Ngân, là vở diễn đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu cải lương diễn ra tại TP Cần Thơ năm 2024. Câu chuyện kể về những người chiến sĩ Hải quân công tác trên nhà giàn DK1 với phẩm chất kiên cường, gan dạ, chống chọi với thiên tai bão tố ngoài biển khơi.

Vở diễn ca ngợi tinh thần quả cảm của những người chiến sĩ nhà giàn DK1, dù gian lao vất vả, đối mặt với sinh tử hiểm nguy vẫn ngày đêm bám biển, bám nhà giàn, giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Vở diễn San hô đỏ được biểu diễn bởi các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh: “Hoạt động này phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tình yêu biển, đảo của Tổ quốc, góp phần xây dựng nhân cách văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” trong thời kỳ mới, đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” đi vào chiều sâu thực chất".

Từ đó, góp phần cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc.