Thanh Hóa chính thức đưa Trung tâm điều hành thông minh vào hoạt động 20/03/2026 16:23

(PLO)- Được ví như “bộ não số”, Trung tâm IOC Thanh Hóa tích hợp, kết nối, phân tích dữ liệu thời gian thực, phản ánh toàn diện tình hình kinh tế - xã hội để hỗ trợ lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định điều hành chính xác, hiệu quả.

Ngày 20-3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ vận hành chính thức Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định đây là nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị chức năng thực hiện nghi thức vận hành chính thức Trung tâm IOC Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa thông tin sau thời gian thử nghiệm, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn lựa chọn các lĩnh vực trọng điểm để tích hợp lên Trung tâm IOC Thanh Hóa, hoàn thiện quy trình đưa vào vận hành chính thức.

Hiện trung tâm đã tích hợp 14 phân hệ, lĩnh vực gồm: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ; giám sát xử lý văn bản và điều hành; giám sát dịch vụ hành chính công; điều hành an toàn giao thông và an ninh trật tự; danh mục các dự án thu hút đầu tư…

Giám đốc Sở KH&CN Trần Duy Bình báo cáo quá trình xây dựng Trung tâm IOC Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Theo Giám đốc Sở KH&CN Trần Duy Bình, các phân hệ này thực hiện giám sát theo thời gian thực, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh theo dõi sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho các cấp, các ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh việc đưa Trung tâm IOC vào hoạt động là bước kế thừa, phát huy kết quả chuyển đổi số của các cơ quan thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh tham dự tại hội nghị. Ảnh: ĐT

Trung tâm được vận hành dựa trên nguyên tắc quản lý, khai thác dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung” theo thời gian thực. Đây là cơ sở để lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội chính xác, kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐT

Để trung tâm phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành thực hiện nghiêm quy chế kết nối và khai thác dữ liệu. Các đơn vị cần khẩn trương xây dựng kịch bản điều hành trực tuyến sát thực tiễn, trọng tâm là theo dõi chỉ số ngân sách đầu tư công, phát triển doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu.

Đại diện Sở KH&CN báo cáo về quá trình vận hành Trung tâm IOC Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Đồng thời, tỉnh sẽ điều hành các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, môi trường trên nền tảng bản đồ số; triển khai giám sát trật tự đô thị và ứng phó kịp thời với thiên tai, dịch bệnh.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ. Ảnh: ĐT

Ông Nguyễn Hoài Anh giao các sở, ngành xác định rõ hiện trạng quản lý dữ liệu để cung cấp phục vụ điều hành, bảo đảm tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội được cập nhật, xử lý kịp thời trong thời gian tới.