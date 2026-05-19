Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND TP.HCM cuối tháng 5 19/05/2026 17:22

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nội dung trình tại kỳ họp thứ ba - kỳ họp chuyên đề HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5-2026.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành gấp rút hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề của HĐND TP dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5-2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các Sở Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Quy hoạch - Kiến trúc, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Y tế phải hoàn tất toàn bộ hồ sơ tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đồng thời, các đơn vị phối hợp Văn phòng UBND TP lấy ý kiến thành viên UBND TP, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP và trình Thường trực HĐND TP.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện tiến độ, bảo đảm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định. Trường hợp chậm trễ, để hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần hoặc ảnh hưởng tiến độ kỳ họp, người đứng đầu đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thường trực UBND TP.

Giám đốc Sở Nội vụ có nhiệm vụ phối hợp với Chánh Văn phòng UBND TP rà soát, báo cáo đề xuất các trường hợp chậm trễ làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ từng quý và năm.

Đối với các kỳ họp thường lệ và kỳ họp tiếp theo của HĐND TP trong năm 2026, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát các nội dung cần trình phát sinh từ yêu cầu thực tiễn quản lý sau sáp nhập, các quy định pháp luật mới của Trung ương cũng như việc xử lý các nghị quyết của ba địa phương trước sắp xếp. Đồng thời, các đơn vị đề xuất các nội dung phải trình HĐND TP xem xét tại kỳ họp thường lệ dự kiến tổ chức cuối tháng 6-2026 và các kỳ họp tiếp theo trong năm.

Đáng chú ý, trên cơ sở tham mưu của Văn phòng UBND TP, UBND TP dự kiến đề xuất tổ chức 4 kỳ họp HĐND TP sau kỳ họp thường lệ. Cụ thể gồm: kỳ họp chuyên đề giữa tháng 8-2026; kỳ họp chuyên đề cuối tháng 9 đến đầu tháng 10-2026; kỳ họp chuyên đề cuối tháng 10 đến đầu tháng 11-2026; kỳ họp thường lệ đầu tháng 12-2026.