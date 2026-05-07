Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh làm việc tại phường Phú An về các dự án nghìn tỉ 07/05/2026 17:35

(PLO)- Ông Võ Văn Minh cùng đoàn công tác TP.HCM đã trực tiếp làm việc với địa phương để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm, kỳ vọng tạo diện diện mạo đô thị mới cho khu vực phía Bắc TP.HCM.

Chiều 7-5, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, buổi làm việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án công trình trọng điểm.

Tham gia đoàn công tác còn có ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Phan Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú An báo cáo tình hình tại hội nghị. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An, địa phương đang triển khai 6 dự án đô thị trọng điểm gồm: Khu đô thị Đông An Tây, Tây An Tây, Tây Phú An, khu vực phát triển đô thị - Khu số 6, Khu đô thị mới Tân An 1A và 1B. Tổng vốn đầu tư các dự án này khoảng 260 nghìn tỉ đồng.

Trong đó, hai dự án Khu đô thị Đông An Tây (quy mô hơn 288 ha) và Tây An Tây (quy mô 268 ha) đã lựa chọn được nhà đầu tư, khởi công xây dựng và có nhiều diện tích thuộc phường Phú An.

Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An báo cáo về các dự án trọng điểm. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài ra còn có các dự án: khu đô thị Tây Phú An quy mô 289,4 ha; khu đô thị mới Tân An 1B quy mô hơn 235 ha; khu đô thị mới Tân An 1A quy mô gần 283 ha và khu vực phát triển đô thị số 6 quy mô hơn 284 ha.

Tổng diện tích của 6 dự án lên đến gần 1.650 ha. Một số dự án nằm toàn bộ trên địa bàn phường Phú An, số khác nằm một phần trên địa bàn phường và các địa phương lân cận.

Theo ông Trần Bảo Lâm, quá trình triển khai vẫn còn vướng mắc. Địa phương kiến nghị các sở, ngành sớm tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo các sở ngành trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa phương. Ảnh: LÊ ÁNH

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND phường Phú An kiến nghị Sở Tài chính sớm tham mưu UBND thành phố có văn bản ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường phê duyệt hồ sơ mời thầu, đồng thời hỗ trợ cung cấp số liệu đấu thầu quyền sử dụng đất.

Ngoài 6 dự án đô thị chiến lược, phường còn đang triển khai nhiều công trình như Trung tâm hành chính phường Phú An, các tuyến đường, công viên và trường học.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Nguyên Dinh cho biết các dự án tại phường Phú An được quy hoạch bài bản, khi hoàn thành sẽ tạo sức bật lớn về hạ tầng cho địa phương.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Kết luận buổi làm việc, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh các dự án tại phường Phú An có quy mô rất lớn, sẽ góp phần hình thành diện mạo mới cho địa phương trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Võ Văn Minh cho biết đoàn công tác thành phố đến làm việc nhằm lắng nghe, đồng hành cùng địa phương tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, ông đề nghị các sở, ngành nghiên cứu, sớm trả lời các kiến nghị của địa phương để tạo động lực phát triển cho thành phố.