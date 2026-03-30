Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM 30/03/2026 09:56

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra sáng 30-3, các đại biểu HĐND tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Theo đó, trên cơ sở tờ trình của HĐND, các đại biểu đã bỏ phiếu, bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Võ Văn Minh trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỉ lệ 100% (124/124 phiếu).

Đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972, quê ở TP.HCM. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư điện; cử nhân Chính trị và Thạc sĩ kinh tế.

Ông là cán bộ từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Bình Dương (cũ), như Bí thư tỉnh đoàn Bình Dương, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương - Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

Từ tháng 4-2019, ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương. Tháng 10-2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Võ Văn Minh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương (cũ)

Tháng 7-2021, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (cũ).

Từ tháng 7-2025, khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Võ Văn Minh được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM mới, giữ chức vụ Chủ HĐND TP.HCM mới, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 1-2026, tại Đại hội XIV của Đảng, ông Võ Văn Minh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.