Ông Võ Văn Minh: Chuẩn bị tốt công tác nhân sự, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động từ 1-4 26/03/2026 11:56

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị các cấp chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động từ 1- 4.

Sáng 26-3, Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử. Ảnh: THANH TUYỀN

TP.HCM tổ chức bầu cử chu đáo, chặt chẽ

Phát biểu tại đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM Võ Văn Minh đánh giá, công tác bầu cử tại TP.HCM đã được triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo ông Võ Văn Minh, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, với phạm vi quản lý rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn và yêu cầu năng lực điều hành cao hơn.

Với sự lãnh đạo chặt chẽ của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự điều hành hiệu quả của UBND TP và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử trên địa bàn đã thành công tốt đẹp.

Ủy ban bầu cử TP.HCM trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM đến các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THANH THÙY

Kết quả đạt được thể hiện ở một số điểm nổi bật, đó là công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chất lượng người ứng cử được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng, đa dạng, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng ứng dụng công nghệ số… tạo sự lan tỏa tích cực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri; góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao.

Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, được đánh giá là bước tiến rõ nét trong ứng dụng chuyển đổi số. Danh sách cử tri được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông tin bầu cử tích hợp trên nền tảng định danh điện tử VNeID...

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội được triển khai đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh - trật tự trong suốt quá trình diễn ra công tác bầu cử. Đặc biệt là sự chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiều nội dung vượt tiến độ.

TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26-2, tại 4 khu vực với 4.406 cử tri, bảo đảm đúng quy định, an toàn, hiệu quả, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chung của cả nước.

“Với tỷ lệ 99,06% cử tri tham gia bỏ phiếu; lựa chọn bầu đủ 38 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND TP; bầu 4.228 đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị tổ chức bầu cử hết sức chu đáo, chặt chẽ cùng với sự đồng thuận, tin tưởng cao của nhân dân và cử tri TP, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP đánh giá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Võ Văn Minh cũng nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế nhất định trong công tác dự báo tình hình, trong tổ chức thực hiện ở một vài nơi còn lúng túng. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổng hợp danh sách cử tri, in ấn, phát thẻ cử tri… trong một khoảng thời gian khẩn trương cũng tạo ra áp lực lớn cho lực lượng cán bộ ở cấp xã và khu phố, ấp.

Những tồn tại, khó khăn này cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm cơ sở để hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức bầu cử trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Cũng theo ông, kết quả của cuộc bầu cử là tiền đề quan trọng để tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động từ 1-4

Để tiếp tục triển khai các công việc sau ngày bầu cử, thay mặt Thường trực Thành ủy, ông Võ Văn Minh đề nghị Ủy ban bầu cử TP.HCM chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp xã hoàn thiện, lưu trữ, số hóa hồ sơ, tài liệu bầu cử để phục vụ công tác tra cứu, khai thác, sử dụng, thanh tra, kiểm tra sau này; bảo đảm nguyên tắc an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu theo quy định.

Khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động từ 1-4.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tổng kết công tác bầu cử. Ảnh: THANH THÙY

Cùng đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, báo cáo Chính phủ thông qua Bộ Nội vụ.

Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp xã theo các văn bản pháp luật và chỉ đạo của trung ương; đồng thời hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập.

Song song đó phải rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, rà soát quản lý biên chế, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp. Tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Rà soát, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số và trang thiết bị đầu cuối; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình công việc, bảo đảm giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch…

“Thành công của cuộc bầu cử là tiền đề quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời tạo động lực để TP thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới”, ông Võ Văn Minh nói và tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ xây dựng TP ngày càng văn minh, phát triển, hiện đại, nghĩa tình.