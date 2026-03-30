Sáng nay sẽ bầu chủ tịch và các phó chủ tịch HĐND, UBND TP.HCM 30/03/2026 08:21

(PLO)- Các đại biểu HĐND TP.HCM sẽ bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới, đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động từ ngày 1-4.

Sáng nay, 30-3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND TP.HCM sau khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức vào ngày 15-3 diễn ra thành công tốt đẹp.

125 đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã được bầu đủ. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử TP.HCM sẽ báo cáo kết quả bầu cử, trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu trước giờ diễn ra kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ nhất này, các đại biểu HĐND TP.HCM sẽ bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới, đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động từ ngày 1-4.

Các chức danh của HĐND TP.HCM như chủ tịch HĐND TP.HCM, các phó chủ tịch HĐND TP.HCM sẽ được bầu tại kỳ họp. Kỳ họp cũng sẽ thông qua thành lập các ban và bầu các trưởng ban của HĐND TP, thông qua nghị quyết của Thường trực HĐND TP phê chuẩn số lượng, danh sách các phó trưởng ban, các ủy viên của các ban HĐND TP.

Đối với các chức danh của UBND TP.HCM gồm chủ tịch UBND TP.HCM, các phó chủ tịch UBND TP.HCM và các ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 cũng sẽ được giới thiệu và bầu tại kỳ họp.

Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo HĐND TP.HCM tham gia ứng cử và trúng cử còn có Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Văn Thọ, các Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Lãnh đạo UBND TP.HCM tham gia ứng cử và trúng cử còn có Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy. Giám đốc hoặc lãnh đạo nhiều sở, ngành TP cũng trúng cử HĐND TP khóa mới.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 còn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết.

Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng sẽ bầu Hội thẩm nhân dân của TAND TP, Hội thẩm nhân dân của TAND các khu vực, thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026…