Xác nhận tư cách 125 đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI 29/03/2026 11:43

(PLO)- Ủy ban Bầu cử TP.HCM xác nhận 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM vừa ký nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử TP.HCM xác nhận 125 người đã trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ mới. Ảnh: THANH TUYỀN

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử. Nội dung này sẽ được báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra sáng 30-3.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI.

Theo kết quả, các lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trúng cử gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết.

Ở khối HĐND TP.HCM, ngoài Chủ tịch Võ Văn Minh, các Phó Chủ tịch HĐND đương nhiệm trúng cử gồm: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng và ông Nguyễn Văn Dũng.

Ở khối UBND TP.HCM, ngoài Chủ tịch Nguyễn Văn Được còn có hai Phó Chủ tịch trúng cử là ông Nguyễn Lộc Hà và bà Trần Thị Diệu Thúy.

Trong nhiệm kỳ mới, HĐND TP.HCM có nhiều đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại địa phương và đại diện hiệp hội doanh nghiệp.

Tại kỳ họp đầu tiên vào sáng 30-3, HĐND TP.HCM sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND. Sau khi thông qua nghị quyết thành lập các ban thuộc HĐND khóa XI, các đại biểu sẽ bầu trưởng các ban nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp cũng sẽ bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND TP.HCM; bầu Hội thẩm nhân dân của TAND TP.HCM.