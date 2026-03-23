Ngày 30-3, kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI sẽ bầu Chủ tịch UBND 23/03/2026 13:50

(PLO)- Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND TP.HCM sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nội dung chủ yếu về công tác nhân sự.

Thường trực HĐND TP.HCM vừa có thông báo về kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp khai mạc ngày 30-3, tại Hội trường Thành phố (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Theo chương trình dự kiến, kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ nhất, khóa XI, sẽ nghe Ủy ban bầu cử TP báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP; trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM diễn ra vào tháng 2-2026. Ảnh: THANH THÙY

Kỳ họp cũng sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và Bí thư Thành ủy TP.HCM. Trong kỳ họp đầu tiên của khóa mới, HĐND TP.HCM sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu Chủ tịch HĐND TP.HCM và các Phó Chủ tịch.

Công tác nhân sự của kỳ họp thứ nhất cũng bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Ủy viên UBND TP; bầu hội thẩm nhân dân của TAND TP.HCM.



Sau khi thông qua nghị quyết thành lập các ban thuộc HĐND TP.HCM khóa XI, các đại biểu sẽ bầu các trưởng ban nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu cũng thông qua nghị quyết của Thường trực HĐND TP phê chuẩn số lượng, danh sách phó trưởng ban và ủy viên các ban của HĐND TP.HCM khóa XI.

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP.HCM khóa mới sẽ phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, và tập thể UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ ra mắt, nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo TP.