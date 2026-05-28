Giám đốc Công an Ninh Bình được thăng cấp hàm Đại tá trước thời hạn 28/05/2026 12:32

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đối với ông Cù Quốc Thắng trước thời hạn từ Thượng tá lên Đại tá.

Ngày 28-5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2026.

Tại buổi Lễ, Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2026 đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình.

Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Cù Quốc Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CANB

Theo đó, Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ Thượng tá lên Đại tá (trước thời hạn 1 năm).

Năm 2026 Công an tỉnh Ninh Bình có 2.154 cán bộ chiến sĩ có đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, trong đó, có 14 trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và 2.140 trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Có 13 cán bộ cảnh sát được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn do có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đại tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đại diện các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. Ảnh: CANB

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chúc mừng Đại tá Cù Quốc Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2026.

"Việc xét thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và ngành Công an đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của mỗi cán bộ, chiến sĩ, là động lực quan trọng để thúc đẩy cán bộ chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: CANB

Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới.

Đối với các cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tận tụy phục vụ nhân dân.

Chủ động nắm chắc tình hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá trước niên hạn cũng như các cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2026.

Đại tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CANB

Giám đốc Công an tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo toàn lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển.

Đại tá Cù Quốc Thắng nhấn mạnh, việc được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương là niềm vinh dự nhưng cũng đi liền với trách nhiệm lớn lao.

Đại tá Cù Quốc Thắng đề nghị cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy, vì nhân dân phục vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.