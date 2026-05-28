Bà Phạm Phương Thảo: Làm Luật Đô thị đặc biệt thì nên bỏ bớt 'thí điểm'

(PLO)- Theo nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo, Luật Đô thị đặc biệt cần bỏ bớt việc "thí điểm", việc gì luật hóa được thì đưa luôn vào luật.

Chiều 28-5, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý của nguyên lãnh đạo Trung ương và TP cho dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Chủ trì hội thảo là ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại hội thảo, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, bày tỏ mong muốn Luật Đô thị đặc biệt tăng thẩm quyền cho TP.HCM, tạo sự chủ động hơn nữa, tăng nguồn lực nhiều hơn để TP phát triển.

Bà đề nghị những gì các luật khác đang quy định mà TP thấy phù hợp thì không nhắc lại trong Luật Đô thị đặc biệt, tránh quá chi tiết, diễn giải quy tắc theo hướng tiền kiểm.

Cần bỏ bớt việc thí điểm, tôi thấy rải rác trong dự thảo luật, chỗ này viết thí điểm, chỗ kia viết thí điểm. Cái gì luật hóa được thì đưa vào luật luôn, không thí điểm. Cần thiết theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống và yêu cầu của sự phát triển thì ta sửa luật cũng được, không sao. Chứ cái gì cũng thí điểm thì nghe ngập ngừng quá. Luật Đất đai lớn như vậy ta còn sửa nhiều lần, bà Thảo nhấn mạnh.

Bà Phạm Phương Thảo cũng đề nghị dự thảo luật bỏ luôn việc phải tham vấn bộ, ngành Trung ương. Rải rác trong luật này còn tham vấn bộ, ngành, báo cáo bộ này, bộ kia. Có những vấn đề tôi thấy còn ngập ngừng quá… Chừng nào cần thiết thì ta mới xin ý kiến bộ, ngành, bà nói và đề nghị cần cho thẩm quyền mạnh mẽ hơn cho TP, hạn chế xin ý kiến bộ, ngành sẽ khiến công việc chậm trễ hơn.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đề nghị sở, ngành TP không chỉ là cơ quan tham mưu mà còn là cơ quan quản lý theo ngành, lĩnh vực, tránh việc gì cũng trình UBND TP quyết, tạo trách nhiệm cao cho sở, ngành.

Đáng chú ý, về việc giao cho TP.HCM biên chế không quá 20% so với biên chế do Trung ương giao, bà Phạm Phương Thảo đề nghị bỏ tỉ lệ này. Theo bà, từ lâu, TP.HCM luôn có số biên chế cao hơn biên chế Trung ương cho phép nên việc cho tăng thêm 20% cũng không ý nghĩa gì. Bà Thảo đề nghị giao quyền chủ động cho địa phương về biên chế.

Bà dẫn chứng hiện nay công chức TP cũng như phường, xã đang làm việc ngày đêm, thậm chí vừa làm vừa uống thuốc chống đột quỵ vì công việc nhiều áp lực.

Hiện nay hệ thống chưa ngon, dữ liệu chưa đủ, cán bộ còn làm quần quật, hãy để đến khi hệ thống thông suốt thì hãy giảm. Chúng ta đâu có trả lương cho cán bộ, công chức ngồi không, bà Thảo nói.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các nội dung liên quan quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị, Luật Đô thị đặc biệt không nên cụ thể hóa những gì mà Luật Quy hoạch đã có rồi.

Liên quan đến việc thu hút chuyên gia, bà Phạm Phương Thảo cho rằng điều quan trọng là môi trường làm việc, chứ không phải tiền lương gấp bao nhiêu lần. Họ vào bộ máy nhà nước mà họ không có quyền thực hiện theo ý tưởng, năng lực của họ. Họ cần quyền huy động chuyên gia, sinh viên tham gia ra sao, phòng thí nghiệm như thế nào. Nếu cho họ quyền làm việc đó hiệu quả thì mới quan trọng, bà Thảo bày tỏ.

Nghị quyết 09 tạo niềm tin, phấn khởi

Trước đó, phát biểu mở đầu hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận TP.HCM là một đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ lớn nhất cả nước. Những năm qua, TP luôn phải đối diện với những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đặc biệt, thể chế, hệ thống pháp luật và khung pháp lý vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa phù hợp với vị thế đặc thù của một đô thị đặc biệt.

Điều này đã, đang và sẽ tạo ra những hạn chế, ràng buộc trong quá trình phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và nội lực phát triển của TP, cũng như vai trò của một siêu đô thị trong các yêu cầu phát triển sắp tới, ông Cường nói.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường cho biết bước vào giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu phát triển mới và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các đô thị lớn trong khu vực, TP.HCM càng phải nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc tiên phong phát triển đột phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Theo ông, bên cạnh các nghị quyết đặc thù dành cho TP.HCM, mới đây, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết này xác định rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và là một cột mốc quan trọng, tạo niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội đối với sự phát triển của TP trong giai đoạn sắp tới, ông Cường nói.

Ông nhìn nhận Nghị quyết 09 không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là sự khẳng định quyết tâm của Trung ương trong việc xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ, đổi mới sáng tạo đối với khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Từ thực tiễn chỉ đạo của Trung ương trong thời gian qua, kết luận của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với TP.HCM và Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, đã đồng ý để chúng ta chủ động phối hợp cùng Bộ Tư pháp triển khai xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, ông thông tin và khẳng định đây là điểm nhấn, nhiệm vụ chiến lược mang tính lịch sử, mang lại cho TP cơ hội cao nhất để thiết lập một khung thể chế đặc biệt, vượt trội nhằm thúc đẩy phát triển trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ, với bề dày kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành tại các địa phương, lãnh đạo TP.HCM tổ chức buổi hội thảo để lắng nghe ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo nhằm hoàn thiện dự án Luật Đô thị đặc biệt, trước khi phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự thủ tục.

Ông cho biết ý kiến góp ý của các nguyên lãnh đạo là động viên to lớn, có giá trị thực tiễn giúp tổ biên tập và lãnh đạo TP cập nhật, bổ sung để dự án luật đáp ứng được yêu cầu, mong muốn và kỳ vọng trong giai đoạn sắp tới.