Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Khi chính sách được luật hóa, doanh nghiệp sẽ yên tâm đầu tư hơn 27/05/2026 10:00

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định khi chính sách được luật hóa thông qua Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo ra niềm tin và môi trường đầu tư vững chắc hơn, doanh nghiệp sẽ yên tâm đầu tư hơn.

Sáng 27-5, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, Tập đoàn trong và ngoài nước hoạt động tại TP.HCM về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Chủ trì hội thảo là ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu mở đầu hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là cơ hội rất lớn để TP.HCM phát triển bứt phá, bền vững hơn nữa, đạt mức tăng trưởng hai con số như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra.

Theo ông, đây là điều kiện lý tưởng, tạo ra một thể chế để TP.HCM phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu mở đầu hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá hội thảo này rất quan trọng bởi chính các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề là những người đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước và TP.

Ông khẳng định TP.HCM là địa phương có truyền thống đổi mới, đi đầu và năng động sáng tạo. Chính nhờ truyền thống này, các lãnh đạo tiền bối đã lãnh đạo kinh tế TP không ngừng phát triển. Điều này thể hiện qua tốc độ tăng trưởng của TP trong suốt 5 nhiệm kỳ liên tiếp luôn nằm ở mức hai con số. Cụ thể, giai đoạn 1991-1995 là 12,6%, giai đoạn 1996-2000 là 10,11%, giai đoạn 2001-2005 đạt 10,99% và 2006-2010 đạt 11,18%.

Tuy nhiên, kể từ năm 2010 đến nay, tốc độ tăng trưởng của TP.HCM có dấu hiệu chững lại và không đạt mức hai con số. Gần đây, năm 2025, kinh tế đã có dấu hiệu tích cực hơn khi đạt 8,03% và đặc biệt là quý I-2026 đạt 8,57%.

Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định để đạt được những thành tựu này, sự ủng hộ, chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của Trung ương là rất lớn. Đặc biệt, thông qua những cơ chế đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 260, Nghị quyết 188… đã tạo ra bệ phóng để TP phát triển, giúp kinh tế quý I-2026 đạt 8,57%. Dù vậy, những cơ chế đặc thù này chỉ có thời hạn, chưa tạo được niềm tin vững chắc, bền vững cho doanh nghiệp.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM - đây là cơ hội rất lớn để TP bứt phá hơn nữa, đạt lại tốc độ tăng trưởng hai con số và phát triển nhanh, bền vững. Kèm theo đó, Trung ương đã cho phép TP xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

“Khi chính sách được luật hóa sẽ mang tính ổn định và bền vững, tạo ra niềm tin và môi trường đầu tư vững chắc hơn, doanh nghiệp cũng yên tâm đầu tư hơn. Từ đó, giúp TP và đất nước phát triển” – ông Nguyễn Văn Được nói.

Theo Chủ tịch TP.HCM, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, một mặt phải kế thừa những cơ chế đặc thù đã có của TP và Luật Thủ đô. “Những cơ chế nào đã đáp ứng tốt, đã khẳng định được tính chân lý trong thực tiễn thì tiếp tục kế thừa” – ông nói.

Cạnh đó, TP cũng mạnh dạn đề xuất những điểm mới, thậm chí vượt qua giới hạn hiện hữu để đảm bảo không gian cho sự phát triển. Sau đó, Trung ương, Quốc hội thống nhất và cho phép đến đâu thì TP thực hiện đến đó.

Ông đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạn kiến nghị nhằm tạo ra một nền tảng thể chế vượt trội, đảm bảo cho sự tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM, đồng thời đảm bảo việc xây dựng TP trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được thông tin trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, Tổ soạn thảo của TP sẽ tổng hợp để hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt vượt trội.