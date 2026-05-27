Sở GD&ĐT Lâm Đồng chưa có nhận sự để giới thiệu về làm phó chủ tịch cấp xã 27/05/2026 10:24

(PLO)- Theo Sở GD&ĐT, đa số cán bộ thuộc diện rà soát đều không có nguyện vọng chuyển công tác về làm phó chủ tịch UBND cấp xã.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ liên quan việc rà soát, giới thiệu nhân sự để xem xét điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó chủ tịch UBND cấp xã lần thứ 2. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang tiếp tục kiện toàn bộ máy sau sáp nhập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, qua rà soát thực tế, đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý tại các phòng thuộc Sở hiện cơ bản đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định. Tuy nhiên, phần lớn cán bộ quản lý hiện nay có độ tuổi khá cao, chủ yếu sinh từ năm 1967 đến 1979. Trong đó, công chức nữ chiếm khoảng 26,7% và nhiều người có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đáng chú ý, theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đa số công chức thuộc diện rà soát đều không có nguyện vọng chuyển công tác về cấp xã.

Từ thực tế trên, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện chưa có nhân sự phù hợp để giới thiệu cấp có thẩm quyền xem xét điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó chủ tịch UBND cấp xã.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã hai lần có văn bản đề nghị các sở, ngành rà soát, giới thiệu nhân sự nhằm bổ sung đội ngũ lãnh đạo cho cấp xã. Tuy nhiên, đến nay số lượng nhân sự được giới thiệu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu do một số công chức, viên chức đã được điều chuyển sang vị trí khác hoặc nguồn cán bộ phù hợp còn hạn chế.

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách giới thiệu, bảo đảm mỗi đơn vị đề xuất ít nhất năm công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương. Những nhân sự này phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với chức danh và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Trường hợp không điều chỉnh, bổ sung danh sách đã gửi trước đó, các đơn vị vẫn phải có văn bản phản hồi về Sở Nội vụ.

Trước đó, trong lần rà soát đầu tiên, Sở GD&ĐT đã nghiêm túc chấp hành và giới thiệu một công chức để cấp có thẩm quyền xem xét bố trí, bổ nhiệm giữ chức vụ phó chủ tịch UBND cấp xã. Tuy nhiên, ở vòng rà soát bổ sung này, trước những lý do khách quan và chủ quan nêu trên, ngành giáo dục đành phải báo cáo không có nhân sự phù hợp với chỉ tiêu của Sở Nội vụ.