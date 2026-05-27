Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập được 974 hài cốt liệt sĩ 27/05/2026 09:57

(PLO)- Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay đã quy tập được 974 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 27-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Phạm Thị Thanh Trà, dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VGP.

Bền bỉ tìm kiếm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ thân yêu

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Điện Biên; đại diện Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào và Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Phongsaly, Xayabury, Luang Prabang, Bokeo, Luang Namtha, Oudomxay (Lào).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong chín hài cốt liệt sĩ được truy điệu và an táng lần này, có tám hài cốt chưa đủ thông tin để xác định danh tính. Riêng một hài cốt liệt sĩ đã được thân nhân đón đưa về an táng tại quê nhà ở Hưng Yên.

Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt, cho biết mặc dù điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thông tin về nơi an táng liệt sĩ qua nhiều năm bị thay đổi, song với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với đồng đội, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, bền bỉ tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ thân yêu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP.

Trong giờ phút thiêng liêng trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và ý chí tự lực, tự cường; quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, không ngừng củng cố, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; chăm lo tốt hơn đời sống thương binh, thân nhân liệt sĩ; xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, giàu đẹp, giữ vững quốc phòng-an ninh, xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: VGP

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai từ ngày 15-3-2026 đến ngày 27-7-2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 -27-7-2027).

Chiến dịch đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng như: Tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang (Vị Xuyên), tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng di chuyển hài cốt liệt sĩ ra nơi an táng. Ảnh: VGP

Ngay sau khi Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động (ngày 2-4-2026), dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo quốc gia, các ban, bộ, ngành, ban chỉ đạo các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực vào cuộc, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Trong đó, đã ban hành Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; tập huấn, hướng dẫn, ban hành các quy trình kỹ thuật, số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời xây dựng phương án tiếp nhận, xử lý, khai thác các nguồn thông tin; tổ chức thí điểm công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin…