Khen thưởng thanh niên chăn bò hỗ trợ tìm kiếm nhiều hài cốt liệt sĩ 08/05/2026 17:05

(PLO)- Nhờ hỗ trợ của người thanh niên chăn bò, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 "giải mã" mê cung hang núi Chư Pa ở Gia Lai, quy tập được 64 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 8-5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trao bằng khen đến anh A Hải (32 tuổi, dân tộc Ba Na, ngụ xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) vì có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở núi Chư Pa, xã Ia Ly.

Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho anh A Hải.

Theo ông Đỗ Đức Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, thông qua phản ánh của báo chí và đánh giá từ UBND xã Ia Ly, ghi nhận anh A Hải đã phát hiện hệ thống hang đá tại núi Chư Pa và hỗ trợ lực lượng chức năng tìm thấy rất nhiều hài cốt liệt sĩ.

Ghi nhận những đóng góp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai quyết định trao bằng khen nhằm động viên, khích lệ anh A Hải.

Trước đó, PLO đăng bài "Hành trình 5 năm giải mã 'mê cung' núi Chư Pa để tìm hài cốt liệt sĩ", phản ánh đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 vượt mọi hiểm nguy để quy tập 64 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang núi Chư Pa, xã Ia Ly từ năm 2021 đến nay.

Riêng thông tin từ anh Hải cung cấp, lực lượng chức năng Quân đoàn 34 đã tìm kiếm, quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, năm 2020, trong lúc chăn bò trên núi Chư Pa, anh A Hải vào hang đá bắt dơi thì phát hiện nhiều di vật của bộ đội, như áo mưa, lọ thuốc, dép cao su, bát sắt… cùng các vật nghi là hài cốt liệt sĩ. Sau đó, anh A Hải báo cáo cơ quan chức năng và hỗ trợ, chỉ nhiều vị trị có hài cốt liệt sĩ.