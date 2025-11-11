Gia Lai: Tổ chức truy điệu và an táng 18 liệt sĩ 11/11/2025 18:16

Ngày 11-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ hi sinh tại xã Ia Boòng an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tỉnh Gia Lai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ hi sinh tại xã Ia Boòng an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông. Ảnh: XH.

Tại lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xúc động đọc điếu văn: “Sự hy sinh của các liệt sĩ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước”.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Gia Lai luôn là chiến trường trọng điểm, giữ vị trí chiến lược đặc biệt của Liên khu 5 và Tây Nguyên, đã trải qua nhiều trận chiến rất ác liệt.

Trước đó, từ 9-10 đến 14-10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng đã phối hợp Đội K52 tổ chức khai quật và mở rộng phạm vi tìm hài cốt liệt sĩ tại vị trí làng Gà, xã Ia Boòng, phát hiện được 18 hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật.