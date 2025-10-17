Phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ và di vật tại làng Gà, tỉnh Gia Lai 17/10/2025 09:17

(PLO)- Đội K52 tỉnh Gia Lai tổ chức khai quật, phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật tại làng Gà, xã Ia Boòng.

Ngày 17-10, UBND xã Ia Boòng đã báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về việc phát hiện được 18 hài cốt liệt sĩ ở làng Gà, xã Ia Boòng.

Di vật được tìm thấy tại làng Gà, xã Ia Boòng. Ảnh: ĐVCC

Theo UBND xã Ia Boòng, từ 9-10 đến 14-10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng đã phối hợp Đội K52 tổ chức khai quật và mở rộng phạm vi tìm hài cốt liệt sĩ tại vị trí làng Gà, xã Ia Boòng, phát hiện được 18 hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai.