Phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ và di vật tại làng Gà, tỉnh Gia Lai

Ngày 17-10, UBND xã Ia Boòng đã báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về việc phát hiện được 18 hài cốt liệt sĩ ở làng Gà, xã Ia Boòng.
Theo UBND xã Ia Boòng, từ 9-10 đến 14-10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng đã phối hợp Đội K52 tổ chức khai quật và mở rộng phạm vi tìm hài cốt liệt sĩ tại vị trí làng Gà, xã Ia Boòng, phát hiện được 18 hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật.
Đồng thời, tiếp tục phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai.
Trong chín tháng năm 2025, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đã quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 13 hài cốt liệt sĩ trong nước.
Sau sáp nhập tỉnh, tổng số liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn là hơn 54.455 liệt sĩ, số lượng liệt sĩ chưa rõ thông tin quy tập là 14.240 liệt sĩ.