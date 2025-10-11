Đoàn đại biểu TP.HCM dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) 11/10/2025 10:02

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng đoàn, đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tại nghĩa trang Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ); Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, làm trưởng đoàn đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương cũ.

Sáng 11-10, các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đến Nghĩa trang liệt sĩ ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ), dâng hoa, thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - những người đã anh dũng hy sinh trong công cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). Ảnh: THUẬN VĂN

Tại nghĩa trang Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tại nghĩa trang Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng tham dự đoàn có ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP; ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh hồi trống trước lúc đoàn đại biểu cử hành lễ viếng. Ảnh: THUẬN VĂN

﻿ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (trái) và ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, dâng hương tại tượng đài. Ảnh: THUẬN VĂN

Đi cùng đoàn còn có ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ, cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành TP, lực lượng vũ trang địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Các đại biểu dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa- Vũng Tàu, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hi sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

﻿ ﻿ Đoàn đại biểu đã đến thắp hương mộ phần các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau lễ viếng, đoàn đại biểu đã đến thắp hương mộ phần các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang và di chuyển về bảo tàng TP.HCM và bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Đoàn đại biểu do ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn cũng đã đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương cũ. Ảnh: LÊ ÁNH

+ Còn tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương cũ, đoàn đại biểu do ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn cũng đã đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương (cũ). Ảnh: LÊ ÁNH

Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở ngành và các phường trên địa bàn Bình Dương cũ.

﻿ ﻿ Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: LÊ ÁNH