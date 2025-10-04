Đoàn lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo 04/10/2025 22:28

(PLO)- Trong khuôn khổ chương trình Hội sách Côn Đảo 2025 với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo", đoàn lãnh đạo TP.HCM đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Chiều 4-10, trong khuôn khổ chương trình Hội sách Côn Đảo 2025, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Cùng tham gia đoàn có: bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư đặc khu Côn Đảo; ông Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM viếng Nghĩa trang Hàng Keo, đặc khu Côn Đảo. Ảnh: LÝ HUYỀN

Tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ nghĩa trang Hàng Keo và nghĩa trang Hàng Dương, đoàn lãnh đạo TP HCM đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức thi đua trên các lĩnh vực công tác, xây dựng TP.HCM nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: LÝ HUYỀN

Sau lễ viếng, đoàn công tác đã đến thắp hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn Anh Ninh, Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu và phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến thỉnh 9 hồi chuông, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Côn Đảo.

Hội sách Côn Đảo chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” do UBND TP.HCM tổ chức, đơn vị thực hiện là Sở VH-TT Thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan. Hội sách diễn ra từ ngày 4-5.10 tại đặc khu Côn Đảo với các hoạt động nổi bật.

Hội sách Côn Đảo với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo" được tổ chức thu hút du khách, người dân đến tham quan. Ảnh: BCT

Hội sách được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách đối với nhân loại, sách kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai để tiếp tục duy trì, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử bằng các hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc về chính trị - văn hóa - xã hội chào mừng Đại hội đại biểu TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2025).

Đồng thời, Hội sách cũng là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo.

Qua đó thu hút người dân và du khách, kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch tại Côn Đảo nâng vị thế của TP.HCM trên bản đồ Thành phố đáng sống của cả nước, khu vực.