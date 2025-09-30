Ông Lê Hoàng Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo 30/09/2025 17:30

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, phân công, chỉ định ông Lê Hoàng Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 30-9, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chủ trì buổi trao quyết định cán bộ.

Tại đây, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Dương Trọng Hiếu công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động ông Lê Anh Tú, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo đến nhận công tác tại UBND TP để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng đã tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Anh Tú tại buổi trao quyết định vào chiều cùng ngày.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng hai nhân sự. Ảnh: SGGP

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Hoàng Hải (người cầm hoa) giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH THÙY