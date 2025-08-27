Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nêu các định hướng lớn phát triển đặc khu Côn Đảo 27/08/2025 14:57

(PLO)- Tại buổi làm việc với Đảng bộ đặc khu Côn Đảo, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đã nêu những định hướng lớn, quan điểm phát triển cho đặc khu Côn Đảo.

Sáng 27-8, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo về tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương cấp xã và công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Côn Đảo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố.

Hệ thống chính trị tại Côn Đảo vận hành ổn định, đồng bộ

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Xuân Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo thông tin, từ sau ngày 1-7-2025, đặc khu Côn Đảo đã kiện toàn bộ máy, thành lập các cơ quan tham mưu, trung tâm chính trị, phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp.

Đến nay, sau gần 2 tháng vận hành, hệ thống chính trị tại Côn Đảo cơ bản hoạt động ổn định, đồng bộ; cán bộ, công chức được bố trí phù hợp với trình độ, chuyên môn. Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa phát sinh vướng mắc lớn.

Song song đó, công tác đào tạo, tập huấn cán bộ được triển khai kịp thời, giúp đội ngũ nắm bắt nhanh quy trình quản lý, sử dụng công nghệ và chữ ký số trong điều hành.

Ông Lê Xuân Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LÝ HUYỀN

Bên cạnh kết quả tích cực, Côn Đảo còn một số khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai và xây dựng.

Đảng uỷ Đặc khu đã chỉ đạo UBND đặc khu chủ động có văn bản báo cáo sở, ngành liên quan. Hiện các sở, ngành đã tiếp nhận và đang dự kiến thời gian làm việc với đặc khu Côn Đảo.

Đặc khu Côn Đảo kiến nghị Bí thư TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành rà soát, nghiên cứu bổ sung các nhóm cơ chế, chính sách từng được Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất trước đây. Bên cạnh đó kiến nghị lãnh đạo TP.HCM cho ý kiến, quan tâm đầu tư hệ thống điện mặt trời và hệ thống lọc nước biển tại các đảo nhỏ của đặc khu Côn Đảo.

Đồng thời kiến nghị một số vấn đề khác như đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Côn Đảo. Tổ chức hệ thống camera giám sát toàn đảo. Bố trí các điểm cấp nước sạch công cộng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và du khách.

Ngoài ra là đẩy nhanh ngầm hóa hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị để bảo đảm mỹ quan, an toàn, đồng bộ; đồng thời tiến hành đo đạc, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng quan trọng cho quản lý quy hoạch, quản lý số và thu hút đầu tư trong giai đoạn tới...

Chính quyền đặc khu Côn Đảo phải chủ động, năng động và tự chủ

Phát biểu tại buổi làm việc với đặc khu Côn Đảo, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được thông tin, trả lời hướng giải quyết một số kiến nghị mà đặc khu đã nêu. Trong đó có vấn đề về kinh phí hoạt động áp dụng với địa bàn đặc thù, lọc nước biển, điện mặt trời…

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố cũng nêu hướng giải quyết cụ thể một số kiến nghị về phát triển kinh tế đêm, biểu tượng Côn Đảo, chuyển đổi số đảo thông minh. Một số vấn đề khác về ngầm hóa Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị đặc khu Côn Đảo làm tờ trình cụ thể, giao Sở KH&ĐT xem xét, đưa vào đầu tư công trung hạn.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh đến những tiềm năng, thế mạnh của đặc khu Côn Đảo, đặc biệt trong đó là Vườn quốc gia Côn Đảo đa dạng sinh học. Bên cạnh đó là di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ là điểm mạnh để phát triển du lịch bền vững. Lãnh đạo Thành phố cũng rất quan tâm đến việc quy hoạch, định hướng phát triển của Côn Đảo...

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo. Ảnh: LH

Về quan điểm phát triển Côn Đảo, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh và lưu ý lãnh đạo đặc khu thứ nhất cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển và bảo tồn. Đây là mối quan hệ biện chứng. Cần làm sao để giải quyết tốt mối quan hệ này. Bảo vệ để phục vụ sự phát triển, không phải bảo vệ để đóng cửa không phát triển. Vấn đề cần làm là tích hợp như thế nào giữa du lịch với phát triển và bảo tồn.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cũng nêu quan điểm phát triển thứ hai là chính quyền đặc khu Côn Đảo phải chủ động, năng động và tự chủ; phải có tư duy huy động mọi nguồn lực chứ không phải việc gì cũng xin, việc gì cũng phải sử dụng ngân sách Nhà nước để đầu tư. Cái gì kết hợp công tư được thì kết hợp công tư, cái gì ngân sách Nhà nước thì sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đồng thời phải chủ động đề xuất để giải quyết các nhu cầu phát triển, ví dụ về bài toán quy hoạch. Khi gặp các khó khăn cần chủ động đề xuất lên cấp trên để sớm giải quyết, triển khai…

Phát triển Côn Đảo thành “đảo xanh, bảo tồn và thông minh”

Phát biểu tại buổi làm việc cùng đặc khu Côn Đảo, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đồng tình với nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu, trong đó có Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được và đặc khu Côn Đảo.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chia sẻ ông có cảm xúc lớn khi trước đây là một du khách đến thăm Côn Đảo và nay là Bí thư Thành ủy, trong đó Côn Đảo là đặc khu thuộc Thành phố.

“Tôi thực sự xúc động với bề dày truyền thống lịch sử, những giá trị lịch sử và giá trị tâm linh của đặc khu Côn Đảo. Thứ hai là hào hứng với những tiềm năng và cơ hội đầu tư của Côn Đảo, kể cả những ý định của các nhà đầu tư. Thứ ba là thực sự rất vui về sự đau đáu không chỉ của các đồng chí lãnh đạo đặc khu mà còn là các đồng chí lãnh đạo thành phố và nhà đầu tư với mong muốn lớn lao là sự phát triển rất là độc đáo của vùng đất này. Bởi lẽ chúng ta có đầy đủ tiềm năng, điều kiện để thực hiện những ước muốn đó ” - Bí thư Thành ủy chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhận định, Côn Đảo là vùng đất rất bình yên, có dư địa để phát triển du lịch, cụ thể là các loại hình du lịch truyền thống và nghỉ dưỡng cao cấp. “Đất cho vùng đất này để phát triển không nhiều, cho nên mong các đồng chí cần phải hết sức chắt chiu” - Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy, trong quản lý đất đai hiện tại tại Côn Đảo ít phức tạp, không áp lực lớn các vấn đề về xã hội như nơi khác. Côn Đảo cũng không gặp khó khăn về sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp nên có thể dành nhiều thời gian để nghĩ đến các vấn đề hướng đến sự phát triển. Về hạ tầng điện, nước cơ bản đáp ứng được yêu cầu hiện nay nhưng chắc chắn sẽ thiếu trầm trọng trong tương lai.

Về định hướng phát triển cần thống nhất chung là xây dựng Côn Đảo thành một đặc khu “đảo xanh, bảo tồn và thông minh”. Bên cạnh đó cần có sự ưu tiên đầu tư, ưu tiên trong thu hút đầu tư cho Côn Đảo. Làm cái gì trước, làm cái gì sau là việc cần xây dựng ngay từ bây giờ.

Một góc Côn Đảo ngày nay. Ảnh: KN

Về các vấn đề cụ thể, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đưa ra 10 gợi ý. Thứ nhất về quy hoạch, Bí thư Thành ủy đồng ý với ý kiến của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được và Sở ngành, đại biểu khác đã nêu. Theo đó, quy hoạch có hai phần, một phần trước mắt đang có cần tận dụng, thực hiện, triển khai; phần thứ hai là quy hoạch phải có tầm nhìn trước hết bằng những ý tưởng của nhà đầu tư và phải có tính khả thi.

Thứ hai, công tác bảo tồn hiện Côn Đảo đã làm rất tốt. Đề nghị xây dựng định hướng phát triển Côn Đảo theo hướng “xanh, thông minh”. Trong xây dựng đảo xanh, thông minh sẽ làm cho công tác bảo tồn có tiếng vang xa hơn, mọi người biết đến nhiều hơn. Bên cạnh đó cần quan tâm đến phát triển điện gió, điện mặt trời để phục vụ, đáp ứng cho việc phát triển Côn Đảo xanh.

Ngoài ra cần quan tâm đến “tài chính xanh, tín chỉ Carbon”, taxi điện tại Côn Đảo. Bên cạnh đó là quan tâm đến hạ tầng, quy mô phát triển mới, y tế, khám chữa bệnh, trong đó có việc đưa các bác sĩ luân phiên, định kỳ ra công tác tại Côn Đảo. “Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho khoảng gần 13.000 người dân của đặc khu Côn Đảo mà chúng ta khẳng khái nói với du khách rằng chúng tôi có dịch vụ y tế hoàn hảo ở đây…” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được và đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo. Ảnh: LÝ HUYỀN

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh cần tiếp tục quan tâm về vấn đề xử lý rác thải, môi trường. Bởi Côn Đảo sẽ không thể trở thành thiên đường nghỉ dưỡng nếu như không xử lý tốt về rác và các vấn đề môi trường.

Thứ sáu là cần quan tâm về vấn đề quản lý đất đai, trong đó có quản lý đất công và việc chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu đất đai. Ngoài ra, cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ đội ngũ cán bộ làm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để sẵn sàng khi thực hiện các dự án lớn sắp tới.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng gợi mở và lưu ý, Côn Đảo sẽ là địa chỉ về nguồn cho tất cả các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Mỗi năm mỗi trường, mỗi sinh viên đi một lần ra Côn Đảo một lần, có thể có hàng trăm ngàn du khách, vừa học tập truyền thống, tổ chức gặp mặt các nhân chứng lịch sử, kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn viên, sinh hoạt chính trị rất hay, ý nghĩa.

Ngoài các vấn đề trên, theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cần quan tâm đến các vấn đề khác như chất lượng cuộc sống của người dân đặc khu Côn Đảo, an ninh trật tự, quản trị rủi ro…